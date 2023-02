Stand: 24.02.2023 14:24 Uhr Penkun: Mutmaßliche Zigarettenschmuggler gefasst

Die Bundespolizei hat am Freitagmorgen in der Nähe von Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zwei Zigarettenschmuggler gestoppt. Ein 34-jähriger Iraker und ein 18-jähriger Ukrainer waren mit einem in Polen zugelassenen Pkw in Richtung Berlin unterwegs. Auf dem Rücksitz und im Kofferraum fanden die Beamten insgesamt 200 Stangen, also 40.000 Zigaretten. Erlaubt sind 800 Zigaretten pro Person. Das Zollamt Berlin Brandenburg ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

