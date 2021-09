Stand: 15.09.2021 07:39 Uhr Penkun: 57-Jährige bei Unfall auf der A11 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A11 ist am Dienstagabend eine 57-Jährige schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Frau in Richtung Polen unterwegs, als zwischen Penkun und Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Reifen an ihrem Auto platzte und der Wagen auf den linken Fahrstreifen geriet. Ein dort fahrender 25-Jähriger konnte mit seinem Transporter nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 57-Jährigen gegen die Schutzplanke geschleudert und blieb auf der Seite liegen. | 15.09.2021 07:35