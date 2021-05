Parchim: Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft Stand: 02.05.2021 13:36 Uhr In Parchim ist am Sonntagmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Sie war bei Vorbereitungen für ein neues Wohngebiet in der Regimentsvorstadt entdeckt worden.

Bis 10 Uhr hatten alle Bewohner, die in einem Radius von 300 Metern um die Fundstelle leben, ihre Wohnungen verlassen. Gegen Mittag waren alle Bereiche kontrolliert, und die drei Männer vom Munitionsbergungsdienst konnten mit ihrer gefährlichen Arbeit beginnen. Zuvor hatten sie den Sprengkörper freigelegt und gesäubert. Gegen 12:40 Uhr war der Zünder aus der Bombe geschraubt und gesondert gesprengt worden. Der Sprengkörper hatte rund vier Meter tief im Erdreich gelegen. Die amerikanische Fliegerbombe mit ihren gut 37 Kilogramm Sprengstoff wird jetzt abtransportiert und zerlegt.

Bombe durch Luftbilder der Alliierten entdeckt

Die Anwohner durften anschließend in Ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bombe war bei Voruntersuchungen für ein Baugebiet in Parchim entdeckt worden. Experten hatten anhand von Luftbildaufnahmen der Alliierten mehrere verdächtige Stellen erkannt. Von der Bombe war jedoch keine akute Gefahr ausgegangen, so dass die Entschärfung ohne Eile vorbereitet werden konnte, hieß es. Der Zünder des amerikanisches 150-Pfund-Modells war nicht vorgespannt und konnte den Angaben zufolge nicht von allein auslösen. Um das öffentliche Leben möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden solche Sprengkörper bevorzugt an einem Sonntag entschärft.

