Ostern zu Hause: MV-Gipfel berät zu Strategie gegen die dritte Welle Stand: 26.03.2021 05:21 Uhr Nach den Bund-Länder-Beratungen in dieser Woche und dem Landtag am Donnerstag will heute der MV-Gipfel die weiteren Schritte in der Corona-Krise beschließen. Am Mittag beginnt die Videokonferenz.

Zugeschaltet sind Vertreter von Kommunen, Sozialverbänden und der Wirtschaft. Es wird darum gehen, wie die dritte Welle gebrochen werden kann. Dabei geht es mitlerweile vor allem um die Eindämmung der britischen Mutation, die deutlich ansteckender, gefährlicher und tödlicher ist, als das Ursprungsvirus. Die Inzidenzen steigen - der Landkreis-Ludwigslust Parchim etwa ist mit einer Inzidenz von über 150 Hochrisikogebiet. Deshalb sind bis Ostern erst einmal alle Lockerungen vom Tisch.

Nach Ostern: Lockerungen in Modellregionen?

Nach Ostern aber müsse mehr Experimentierfreude her, forderte CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller im Landtag. Ministerpräsidentin Schwesig denkt dabei an Modellprojekte in bestimmten Regionen mit niedrigen Fallzahlen, beispielsweise in Rostock. Denkbar wäre etwa, dass dort die Außengastronomie dann öffnen dürfte. Dabei setzt die Regierungschefin vor allem auf Schnelltests - aber auch auf mehr Impfungen. Derzeit allerdings steht MV im Bundesvergleich auf dem vorletzten Platz der Impfstatistik.

Notbremse eingeplant

Weiterhin greift ab einer Inzidenz von 100 landesweit sofort die Notbremse, die alle Lockerungen zurücknimmt - darauf wies Schwesig im Landtag explizit noch einmal hin. Für die Ostertage appellierte die Ministerpräsidentin bereits an alle, zu Hause zu bleiben, auf Kontakte und auf Reisen zu verzichten. Die Tourismusbranche wiederum verlangt nun Perspektiven für die Zeit nach dem 18. April. Die SPD im Landtag blickt bereits auf den Sommer: eine Schnelltest-Strategie könne die Sommersaison im Tourismus sichern - eine Absage auch dieser Urlaubs- und Ferienzeit in MV wäre danach eine Bankrott-Erklärung.

