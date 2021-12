Oldenburg: Kita-Kinder sollen möglichst zuhause bleiben Stand: 23.12.2021 14:32 Uhr Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) hat Eltern mit einem Brief darum gebeten, ihre Kinder in den kommenden zwei Wochen zuhause zu betreuen. In der Pandemie müssten die Kontakte weiter herunter gefahren werden, schreibt sie.

"Wir müssen potentielle Infektionsketten weiter reduzieren", heißt es in dem Schreiben von Oldenburg an die Einrichtungen der Kindertagesförderung. Auch wenn Kindertagesstätten nach jetzigem Kenntnisstand keine Infektionstreiber seien, bitte sie darum, dass Eltern ihre Kinder vorsorglich zwischen dem 23. Dezember und dem 9. Januar möglichst zuhause betreuen.

Notbetreuung wird weiterhin angeboten

Die Einrichtungen bleiben aber weiterhin geöffnet, so Oldenburg. Die Betreuungszeiten werden nicht eingeschränkt, die Gruppengrößen sollen aber reduziert werden. "Nehmen Sie die Betreuung in Krippe, Kita, Hort und in der Kindertagespflege nur in Anspruch, wenn Sie die Betreuung ihrer Kinder nicht selbst oder im Familien- oder Freundeskreis sicherstellen können", appelliert Oldenburg in dem Brief.

