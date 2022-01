Offenbar Brandstiftung in Rostock: Schaden in Millionenhöhe Stand: 11.01.2022 06:47 Uhr In Rostock-Lichtenhagen hat ein offenbar absichtlich gelegter Brand zwei Wohnhäuser zerstört. Schon kurz zuvor waren in der Nähe Brandstifter aktiv.

Nach einem Brand in Rostock rechnet die Polizei mit einem Schaden in Millionenhöhe. Das Feuer im Stadtteil Lichtenhagen zerstörte in der Nacht zu Dienstag zwei Wohnhäuser und ein Carport mit zwei Autos. Die Bewohner der Häuser konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden - verletzt wurde niemand.

Zwei Brände offenbar absichtlich gelegt

Als das Feuer gegen 2.30 Uhr in der Nacht gemeldet wurde, stand das Carport zwischen den beiden Einfamilienhäusern in Brand. Die Flammen sprangen dann auf die Fahrzeuge und die Häuser über. Bereits eine Stunde zuvor hatte es in Lichtenhagen gebrannt: In einem Trockenraum brannten Zeitungen und Wäscheteile. Hier konnten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude noch verhindern. In beiden Fällen geht Polizei von Brandstiftung aus

