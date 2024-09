Stand: 25.09.2024 07:31 Uhr Dummerstorf: Gemeinde berät über Schule und Solarpark

Die Schule in Dummerstorf (Landkreis Rostock) soll erweitert werden. Aus der bisherigen Regionalschule wird künftig eine integrierte Gesamtschule. Planmäßig sollen in sechs Jahren die ersten Jugendlichen dort die elfte Klasse besuchen können. Bisher befindet sich die Schule in Trägerschaft der Gemeinde Dummerstorf. Normalerweise sind Schulen, die ein Abitur anbieten, jedoch in der Trägerschaft des Landkreises. Die Gemeinde Dummerstorf hat sich gestern in ihrer Sitzung dennoch dazu entschieden, sich dafür einzusetzen, dass sie die Trägerschaft behält.

Solarpark bei Godow abgesagt

In der Nähe des Dorfs Godow, das zur Gemeinde Dummerstorf gehört, sollte eigentlich ein Solarpark entstehen. Die Gemeinde Dummerstorf hat dafür vor zwei Jahren einen Bebauungsplan aufgestellt. Nun ist der Solarpark allerdings erst einmal auf Eis gelegt. In ihrer Sitzung haben die Gemeindevertreter für eine Aufhebung des Bebauungslanverfahrens gestimmt. Der Bürgermeister von Dummerstorf, Jürgen Sprank (CDU), erklärte, dass das nichts damit zu tun habe, dass es Widerstand gegen den Solarpark gebe. Die Gründe seien organisatorischer Natur. Der bisher für das Projekt verantwortliche Planer sei verstorben und ein Nachfolger konnte bisher nicht gefunden werden.

