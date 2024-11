Stand: 18.10.2024 16:40 Uhr Pläne für neuen Windpark südlich von Lübz

Südlich von Lübz soll ein neuer Windpark entstehen, in der Nähe von Vietlübbe (beide Landkreis Ludwigslust-Parchim). An dem Projekt wird seit fast 20 Jahren geplant. Bis kommenden Februar wird der Aufbau der Windräder vorbereitet. Das bedeutet es werden Wege und Stellflächen für die Schwerlastkräne angelegt. Dann sollen 14 Windräder vom Hersteller Nordex aufgebaut werden. Parallel zum Bau der Wege, können auch schon Fundamente gegossen werden. Für dieses Projekt wird extra ein neues Umspannwerk gebaut. Das ist nötig damit der Strom der Windräder, aber auch der eines ebenfalls geplanten Solarparks, ins Stromnetz eingespeist werden können.

Laut den Projektentwicklern sollen auch die umliegenden Gemeinden vom Windpark profitieren. Pro erzeugter Kilowattstunde sollen die Gemeinden Geld bekommen. Wie das Geld verwendet wird, darüber kann die Gemeinde frei entscheiden. Außerdem sollen auch die Anwohner im Umkreis von fünf Kilometern finanziell an den Erträgen beteiligt werden. Ohne Verbesserungen in den Genehmigungsprozessen für Windanlage aus dem vergangen Jahr sei das Projekt nicht umzusetzen gewesen, so eine Sprecherin. Windpark, Solarpark und Umspannwerk werden von der WEMAG und einem Energieparkentwickler aus Sachsen errichtet.

