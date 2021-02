Nur wenig Dosen: Corona-Impfungen in Hausarztpraxen in MV Stand: 12.02.2021 06:32 Uhr Seit einer Woche wird in Nordwestmecklenburg auch in Hausarztpraxen gegen Corona geimpft. Lieferverzögerungen beim Biontech/Pfizer-Impfstoff wirken sich auf das Pilotprojekt aus.

Nur sechs der zehn beteiligten Praxen bekamen den Impfstoff. Die Hausärzte, denen das Serum geliefert wurde, konnten in der einen Woche seit Beginn 144 Impfdosen verabreichen. Zuvor gab es etwa zwei Wochen lang eine Testphase und insgesamt wurde das Mittel in den Hausarztpraxen in Nordwestmecklenburg bis heute 500 Mal gespritzt.

Für kommende Woche 240 Impfungen geplant

Nach Angaben eines Kreissprechers sollen in der kommenden Woche in allen zehn Praxen insgesamt bis zu 240 Menschen geimpft werden. Ein erstes positives Fazit kann die Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg schon ziehen: vor Beginn des Pilotprojekts befürchtete sie Probleme mit der Vergabe der Impftermine über die Landeshotline - die Probleme gab es nicht.

