Nordwestmecklenburg: Landrat Schomann tritt Amt an Stand: 09.07.2021 06:04 Uhr Der neu gewählte Landrat des Kreises Nordwestmecklenburg, Tino Schomann (CDU) tritt heute sein Amt an. Er sagt, er wolle in diesem für mehr Transparenz sorgen.

Geschehen soll dies Schomann zufolge vor allem über regelmäßige Treffen, in denen Brüger mit ihm als Landrat ins Gespräch kommen können. Außerdem sei ihm wichtig, auf die Mitarbeiter zuzugehen und dafür zu sorgen, dass diese "motiviert zur Arbeit kommen". Etwa 800 Mitarbeiter beschäftigt der Kreis. Ein Thema, dass der neue Landrat schnell angehen will, ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Landkreis. Hier gäbe es viel Nachholbedarf.

Schomann setzte sich in Stichwahl gegen Kerstin Weiss durch

Der 33-Jahre alte Landwirt Schomann war die vergangenen sieben Jahre Bürgermeister in Blowatz. Schomann hatte sich am 9. Mai in einer Stichwahl gegen die bisherige Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) durchgesetzt. Das Ergebnis war mit 62 Prozent überraschend deutlich zugunsten des in Wismar geborenen CDU-Politikers. In Mecklenburg-Vorpommern werden die Verwaltungschefs der Landkreise für sieben Jahre gewählt. Die Union stellt damit wie die SPD nun drei der sechs Landräte im Nordosten.

