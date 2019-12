Stand: 19.12.2019 13:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

"Nordkreuz"-Urteil: Bewährungsstrafe für Polizisten

Das Landgericht Schwerin hat einen suspendierten Polizisten aus Banzkow wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Mann, der ehemals dem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Landespolizei angehörte und Kontakte zur mutmaßlich rechtsextremen Prepper-Szene haben soll, hatte im Prozess gestanden, illegal Waffen und Munition besessen zu haben.

Bei der Durchsuchung seines Hauses und einer Gartenlaube waren im Juni unter anderem eine Uzi-Maschinenpistole mit Schalldämpfer sowie 1.500 Schuss Munition gefunden worden, die wie die Uzi unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen und von Privatpersonen in Deutschland nicht besessen werden dürfen. Der Großteil der anderen gefundenen Waffen und Munition sei legal gewesen, sagte der Richter am Landgericht Schwerin am Donnerstag bei der Urteilsverkündung.

Weitere Informationen Waffen bei Polizist: "Erschreckender Anblick" Im Prozess gegen einen ehemaligen Elite-Polizisten am Landgericht Schwerin sind Experten befragt worden. Das Ausmaß der bei dem Angeklagten gefundenen Waffen sei erschreckend, sagte ein LKA-Beamter. mehr

Waffen fallen unter Kriegswaffenkontrollgesetz

Bei dem Mann waren insgesamt 30 verschiedene Waffen und rund 55.000 Schuss Munition beschlagnahmt worden. Viele dieser Waffen waren illegal in seinem Besitz und zuvor von einem Sachverständigen in ihrem Ausmaß als "erschreckend" bezeichnet worden. Der Angeklagte hatte ausgesagt, er habe Munition und Waffen ausschließlich für Schießübungen angeschafft.

Mitglied der "Nordkreuz"-Gruppe

Der Polizist hatte bereits zu Prozessbeginn eingeräumt, Mitglied der sogenannten Nordkreuz-Gruppe zu sein, die von weiteren Polizisten und Bundeswehrangehörigen gegründet worden war. Die Gruppe wird von der Bundesanwaltschaft als teils rechtsextrem eingeschätzt, gegen mehrere Mitglieder wird ermittelt. Im Laufe des Prozesses wurden auch Chatprotokolle mit wahrscheinlich strafrechtlich relevanten rechten Inhalten vorgestellt. Dazu gehört unter anderem ein an einen Bekannten verschicktes Bild, das laut Staatsanwaltschaft Wehrmachtssoldaten zeigt, die vermutlich auf vor ihnen liegende Opfer zielen. Darauf stehe "Asylantrag abgelehnt", hieß es.

Weitere Informationen Chronik: Polizeiskandale in Mecklenburg-Vorpommern Ermittlungen, Gerichtsverfahren, Festnahmen: Die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern ist zuletzt mehrfach negativ in die Schlagzeilen geraten. Ein Überblick über die Skandale. mehr

Verteidigung forderte Bewährungsstrafe

Die Staatsanwaltschaft hatte Mittwoch eine Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten gefordert. Die Verteidigung forderte hingegen eine Bewährungsstrafe deutlich unter zwei Jahren. Den Angaben zufolge zeigte der ehemalige Elite-Polizist seine "ehrliche Reue". Er habe zudem auf die Rückgabe der beschlagnahmten Waffen verzichtet, hieß es. In seinem Schlusswort betonte der Angeklagte, er habe bei seiner Sammelleidenschaft die rechtlichen Bestimmungen aus den Augen verloren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.12.2019 | 13:30 Uhr