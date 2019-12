Stand: 23.12.2019 12:11 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nord Stream 2 bekommt Ausnahmegenehmigung

Im Streit um den Weiterbau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat das Betreiberkonsortium einen weiteren Etappensieg errungen: Am Montagvormittag bekam es die noch ausstehende Genehmigung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg, dass die restlichen 16,5 Kilometer Leitung in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone verlegt werden dürfen. Eigentlich sind solche Arbeiten in den Winter- und Frühjahrsmonaten zum Schutz der Seevögel und Meeresbewohner verboten. Das Amt argumentierte aber, die Verlegeschiffe würde sich so langsam vorwärts bewegen, dass sie für die Tiere keine Gefahr darstellen.

Lücke wohl schon kleiner als 300 Kilometer

Die 16,5 Kilometer sind Bestandteil der einzigen Lücke vor Bornholm, die es in der Gesamtleitung noch gibt. Nord Stream 2 bleibt bei der Aussage, mehr als 2.100 Kilometer des Doppelstrangs seien bereits verlegt und rund 300 Kilometer würden noch fehlen. Diese Zahlen stammen allerdings vom 8. Dezember. Da die beiden bisher eingesetzten weltgrößten Verlegeschiffe von Allseas bis zu fünf Kilometer Leitung pro Tag schaffen können, dann dürfte die Lücke inzwischen wesentlich kleiner sein.

Zudem gibt es Stimmen aus Russland, denen zufolge die US-Sanktionen Schlupflöcher haben: Sie beträfen Verlegearbeiten erst ab einer Wassertiefe von 30 Metern - und damit wären die letzten Küstenabschnitten in deutschen Gewässern von diesen Sanktionen gar nicht mehr betroffen.

Allseas-Schiffe abgezogen - Ziel Mukran?

Die Verlegearbeiten vor Bornholm hat bisher das Schweizer Unternehmen Allseas gemacht. Nachdem US-Präsident Donald Trump das Sanktions-Gesetz gegen die beteiligten Firmen unterzeichnet hatte, hat Allseas die Arbeiten am Wochenende gestoppt. Die beiden Schiffe "Poineering Spirit" und "Solitär" haben inzwischen die Baustelle südlich von Bornholm verlassen - das zeigen die Positionsdaten der Schiffe auf MarineTraffic. Bei dem Online-Service ist auch zu sehen, dass der Hafen Sassnitz-Mukran als Ziel programmiert ist - der Hafen selbst wollte keine Aussage machen, ob und wann die Schiffe dort erwartet werden.

Verzögerungen unvermeidlich

Nord Stream 2 hat bereits Ende Juni das russische Verlegeschiff "Fortuna" nach Sassnitz verlegt - Medienberichten zufolge erfüllt die "Fortuna" aber nicht die technischen Voraussetzungen der dänischen Behörden, um die Leitung vor Bornholm weiter zu verlegen - im Gespräch ist auch, ein anderes russisches Verlegeschiff in die Ostsee zu schicken, das würde allerdings zwei Monate dauern.

Verzögerungen beim Bau der Ostsee-Pipeline gibt es auf jeden Fall. Offen ist, wie Nord Stream 2 nach den US-Sanktionen in den kommenden Tagen weiter vorgehen will - das aktuelle Statement lautet: "Wir wollen das Projekt zusammen mit unseren Partnern abschließen."

Daten zur Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 - Gesamtinvestitionen: ca. 8 bis 10 Milliarden Euro

- Bauzeit: 2018 bis 2020 (geplant)

- Länge: ca. 1.230 Kilometer (weitgehend parallel zu den bestehenden Leitungen)

- Ausgangspunkt: Narwa-Bucht bei Ust-Luga an der russischen Ostseeküste

- Endpunkt: Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

- Betreiber: Nord Stream 2 AG

- Kapazität: Durch die zwei Röhren können bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr geliefert werden

- Die Pipeline liegt größtenteils auf dem Meeresboden auf, 200.000 betonummantelte Rohre (jedes 24 Tonnen schwer) werden verlegt. In Flachwasserbereichen, wie dem Greifswalder Bodden, sind die Rohre eingegraben.

