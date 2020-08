Stand: 11.08.2020 06:52 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nord Stream 2: Schwesig trifft Geschäftsführung

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will am Nachmittag mit Vertretern des Pipeline-Bauers von Nord Stream 2 sprechen. Vor dem Gespräch mit Geschäftsführer Matthias Warnig hat Schwesig die Lage rund um den Bau als kritisch bezeichnet. Die Situation habe sich durch die Drohungen gegen den Hafen in Sassnitz, von dem die Röhren für den Bau der Ostsee-Pipeline verschifft werden, noch zugespitzt, sagte Schwesig

US-Senatoren drohen Sassnitzer Hafenbetreibern

Vorausgegangen waren Drohungen von drei Senatoren aus den Vereinigten Staaten, den Hafen Sassnitz finanziell vernichten zu wollen. Konkret hatten die Mitglieder der Republikanischen Partei von US-Präsident Donald Trump den Betreibern und Aktionären des Hafens mit Einreisesperren in die USA und dem Einfrieren von Eigentum in den Vereinigten Staaten gedroht.

Außenminister Maas bringt "Befremden" zum Ausdruck

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte sich bereits am Wochenende bei seinem US-amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo beschwert und deutlich gemacht, dass europäische Energiepolitik in Europa gemacht wird und nicht in Washington. "Extraterritoriale Sanktionen lehnen wir klar ab", so Maas.

Schwesig: "Wir lassen uns nicht einschüchtern"

Auch Ministerpräsidentin Schwesig sagte im Vorfeld zum Gespräch mit Nord Stream heute Nachmittag, sie wolle Möglichkeiten sondieren, das Projekt erfolgreich zu beenden: "Wir halten an dem Projekt fest, wir lassen uns nicht einschüchtern", stellte Schwesig klar.

