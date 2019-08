Stand: 23.04.2019 10:05 Uhr

Nico Santos bei der Sommertour in Parchim

Die vierte Station der NDR Sommertour in Mecklenburg-Vorpommern findet am Sonnabend in Parchim statt. Schon vor zwei Jahren hat sich der Festplatz an der Bergstraße in Parchim als idealer Sommertour-Standort erwiesen. Daher wird auch in diesem Jahr dort wieder gefeiert.

Popsänger und Songwriter zu Gast in Parchim

Mit Hits wie "Safe", "Rooftop" und "Home" sang sich Nico Santos in die deutschen Charts und wurde zu einem der erfolgreichsten Newcomer des vergangenen Jahres. Auf seinem Debütalbum "Streets Of Gold", das im Oktober 2018 veröffentlicht wurde, erzählt der 25-Jährige von Themen wie Liebe, Eifersucht, Identität und Stolz. Er selbst beschreibt es als ein "in Musik gefasstes Tagebuch". Neben seiner Karriere als Sänger ist er Songschreiber und Produzent vieler deutsche Stars. Er produzierte unter anderem Mark Forsters "Wir sind groß" und schrieb Songs für Bushido, Lena Meyer-Landrut und Helene Fischer.

Nico Santos: "Safe" Unplugged NDR 2 - 17.10.2018 18:03 Uhr Autor/in: Marek Nowacki Bevor Nico Santos selbst bekannt wurde, schrieb er unter anderem Hits für Helene Fischer. Mit diesem Hit hat er es selbst geschafft, durchzustarten: Im NDR 2 Studio spielt er seine bekannte Single "Safe".







NDR Partyband sorgt für gute Laune

Das Dirty Royal Orchestra sorgt mit Hit-Medleys und einer abwechslungsreichen Bühnenshow für beste Feierlaune bei den Besuchern der Sommertour. Die zehnköpfige Partyband aus Hamburg gibt eine Mischung der besten Songs der Popgeschichte zum Besten.

Stadtwette mit Rhythmus im Blut

Am Sonnabend soll Parchim spanisches Lebensgefühl und die 90er zusammenbringen: Um die Stadtwette und die 1.000 Euro für den Förderverein Freiwillige Feuerwehr Parchim e. V. zu gewinnen, müssen mindestens 75 Menschen in spanischem Sommer-Outfit vor der Bühne den "Macarena" tanzen.

Sommertour in Parchim: Das ist die Stadtwette Nordmagazin - 29.07.2019 19:30 Uhr Mindestens 75 Personen in spanischem Sommeroutfit müssen am Sonnabend vor der Sommertour-Bühne den Macarena tanzen - dann gewinnt Parchim die Stadtwette.







Livemusik auf dem Festplatz und zu Hause

Die Sommertour wird präsentiert von den Frühaufstehern Marko Vogt und Susanne Grön. Wer nicht dabei sein kann, sieht die gesamte Veranstaltung bei ndr.de/mv ab 19.30 Uhr im Livestream und anschließend die Höhepunkte des Abends in Bildern. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin sind live dabei, wenn die Stimmung bei der größten Sommerparty in Mecklenburg-Vorpommern überkocht. Der Eintritt zur NDR Sommertour ist wie immer kostenfrei.

Nico Santos bei der Sommertour in Parchim Heute Abend feiern NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin die Sommertour in Parchim. Mit dabei ist der deutsch-spanische Singer-Songwriter Nico Santos, der sommerliche Stimmung verbreiten wird. Hinweis: Beginn: 19 Uhr In meinen Kalender eintragen

