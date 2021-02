Stand: 08.02.2021 13:01 Uhr Löcknitz: Rechtsanwalt klagt gegen Corona-Regeln im Grenzverkehr

Eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald hat den Eingang einer Klage aus Löcknitz bestätigt. Darin legt ein dort wohnender polnischer Rechtsanwalt Beschwerde gegen die gegenwärtigen Corona-Regeln im Grenzverkehr ein. Grenzgänger müssen derzeit alle vier Tage einen aktuellen Corona- Test vorweisen. Pendler die in Polen arbeiten und in Deutschland wohnen, müssen die Kosten dafür selbst tragen. Der Kläger sieht in der Regelung einen Verstoß gegen den Grundsatz der Freizügigkeit von Personen innerhalb der EU. Derzeit werde geprüft, ob die Klage zugelassen wird, heißt es. | 08.02.2021 13:05