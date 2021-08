Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr THW mit 75 Helfern im Flutgebiet im Einsatz

75 Helfer des Technischen Hilfswerks aus MV waren laut eines Sprechers in den vergangen vier Wochen in den Hochwassergebieten rund um Mosel, Ahr und Kyll unterwegs. Dabei kamen sie insgesamt auf rund 750 Einsatztage, pro Person also durchschnittlich 10 Tage. Klassische Einsatzgebiete der Ehrenamtler sind räumen, bergen, Ölschadenbeseitigung, aber auch die Einsatznachsorge für die Helfer aus ganz Deutschland. | 18.08.2021 16:26