Stand: 15.12.2021 15:48 Uhr Neustrelitz: Wieder Weihnachtsbaum-Tannen gestohlen

Die Serie der Weihnachtsbaum-Diebstähle in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) reißt nicht ab. Nach Polizeiangaben wurden in der Nacht zum Mittwoch von einer Verkaufsfläche an einem Supermarkt im Zentrum der Residenzstadt 29 Nordmanntannen gestohlen. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge 765 Euro. Erst vor einer Woche war dort bereits eine Lkw-Ladung solcher Tannen verschwunden. Auch diesmal war die Umzäunung aus Bauzäunen aufgebrochen worden. Es war bereits der fünfte größere Tannenbaum-Diebstahl in den vergangenen Jahren in Neustrelitz. Die Diebstähle konnten bisher nicht aufgeklärt werden. | 15.12.2021 15:47

