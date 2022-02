Neustrelitz: Elfjährige mutmaßlich vergewaltigt - Verdächtiger in U-Haft

Stand: 08.02.2022 14:36 Uhr

In Neustrelitz ist - wie erst jetzt bekannt wurde - Mitte Januar ein elf Jahre altes Mädchen vergewaltigt worden. Der mutmaßliche Täter sitzt bereits in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz.