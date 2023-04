Stand: 04.04.2023 12:47 Uhr Neustadt-Glewe: Jugendliche sorgen für Großeinsatz der Polizei

Am Dienstagmorgen hat die Polizei mit sechs Streifenwagen nach drei Minderjährigen in Neustadt-Glewe gesucht. Zuvor hatte der Polizei zufolge eine Mutter ihren 13-jährigen Sohn als vermisst gemeldet. Bei den folgenden Ermittlungen sei bekannt geworden, dass zwei weitere Jugendliche im Alter von 14 Jahren ebenfalls nicht zu Hause waren. Die groß angelegte Suche war schließlich erfolgreich: Die Beamten fanden die drei Vermissten eigenen Angaben nach in einem leerstehenden Fabrikgebäude in Neustadt-Glewe auf und brachten sie nach Hause.

