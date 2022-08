Neuer alter Name: Warnemünde bekommt "Warnowwerft" zurück Stand: 16.08.2022 15:22 Uhr Das neue Marinearsenal in Warnemünde wird "Warnowwerft" heißen. Damit bekommt der Standort seinen traditionellen Namen zurück.

von Silke Janz, NDR 1 Radio MV

Rostock-Warnemünde bekommt einen den Stadtteil lange Zeit prägenden Namen zurück. Der Schriftzug "Warnowwerft" wird wieder am großen blauen Bockkran weithin sichtbar sein. Nach NDR Informationen haben sich Mecklenburg-Vorpommern und die Bundeswehr auf den alten Namen geeinigt. Formal muss dies Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht (SPD) noch bestätigen.

Weltweit größte Kreuzfahrtschiffe

Zum 1. August hatte die Bundeswehr das Werftgelände übernommen und will bis zum Herbst kommenden Jahres den Standort zum Marinearsenal mit bis zu 500 Mitarbeitenden aufbauen. Entsprechend soll am Bockkran laut einem Entwurf "Marinearsenal Warnowwerft" stehen.1948 wurde der volkseigene Betrieb (VEB) "Warnowwerft Warnemünde" gegründet. Nach der Wende zeugten mehrere Namen und verschiedene Schreibweisen von der wechselvollen Geschichte des Schiffbaubetriebs an der Warnow-Mündung – "Kvaerner", "Aker Warnow Werft", wieder "Warnow Werft" und zuletzt "MV Werften". Die "MV Werften" bauten bis zu ihrer Insolvenz Anfang dieses Jahres mit an den weltweit größten Kreuzfahrtschiffen – die bislang jedoch nicht fertiggestellt wurden. Die Bundesmarine übernahm die Werft nun vom Insolvenzverwalter.

