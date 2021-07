Neue Klassenräume zum Schulstart fertig Stand: 28.07.2021 06:06 Uhr Rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres kommen die Bauarbeiten an zwei Grundschulen in Wismar zum Ende. In Sundhagen bei Stralsund eröffnet ein neues Schulzentrum.

Mit Beginn des neuen Schuljahrs können in Wismar knapp 500 Mädchen und Jungen neue Klassenräume in Besitz nehmen. Bis zu 300 Kinder können in Zukunft in die neue Hanse-Grundschule gehen. Sie wird heute eröffnet. Bereits am Dienstag wurde die sanierte Fritz-Reuter-Schule der Schulleitung übergeben. Dort werden von Montag an etwa 170 Kinder in acht Schulkassen unterrichtet.

Neue Turnhalle im Untergeschoss

Das denkmalgeschützte Backsteingebäude wurde vier Jahre lang saniert. Neu hinzugekommen ist ein Hort, in dessen Untergeschoss sich eine Turnhalle befindet. Die Klassenräume der beiden Grundschulen sind mit digitalen Schultafeln ausgestattet. WLAN gibt es überall, damit die Kinder die Tablets der Schulen benutzen können. Der Neubau und die Sanierung haben 24 Millionen Euro gekostet. Die Kinder wurden bisher in Ersatzgebäuden am Stadtrand unterrichtet.

Neues Schulzentrum in Sundhagen - ohne Leitung

Auch in der Gemeinde Sundhagen bei Stralsund gibt es moderne Kommunikationstechnik für die Schülerinnen und Schüler. Dort wird heute ein neues Schulzentrum eröffnet. Mehr als 15 Millionen Euro haben Bund, Land und die Gemeinde investiert. Die Schule ist für die Klassen 1 bis 10 konzipiert mit Platz für 480 Kinder. Nach der Gemeindefusion 2009 wurde beschlossen, aus den drei sanierungsbedürftigen Schulen der Gemeinde eine neue zu machen. Für die Leitung der neuen Schule hat sich bis heute allerdings niemand gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.07.2021 | 06:00 Uhr