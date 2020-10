Neue Corona-Verordnung: MV wappnet sich für steigende Zahlen Stand: 20.10.2020 20:00 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern wurden die Schutzvorkehrungen im Kampf gegen das Corona-Virus verschärft. Künftig kann es Sperrstunden und Alkoholverbote geben.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern nehmen die Corona-Infektionen zu, allerdings ist die kritische Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in keiner Region erreicht. Die neuen Maßnahmen gelten bei Überschreitung der kritischen Marke in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt. Auch die Maskenpflicht kann bei steigenden Corona-Zahlen verstärkt werden und gilt dann in Risikogebieten im öffentlichen Raum wie in Einkaufszentren oder auf Wochenmärkten. Die neuen Regeln wurden am Dienstag in Schwerin bei einer Kabinettsklausur der Landesregierung mit Gesundheitsexperten sowie Kommunen und Verbänden beschlossen.

Sperrstunde und keine Weihnachtsmärkte

Mit der neuen Verordnung folgt die Landesregierung den Bund-Länder-Beschlüssen. Demnach dürfen Gaststätten in den sogenannten Hotspots keinen Alkohol ausschenken und müssen um 23 Uhr schließen. Laut der neuen Verordnung dürfen sich auch nur noch höchstens zehn Menschen gemeinsam in einer Runde treffen. Private Feiern werden, wenn die Infektionszahlen die kritische Grenze überschreiten, in der jeweiligen Region ebenfalls beschränkt. Dort dürfen die zehn Menschen nur aus zwei unterschiedlichen Haushalten kommen. Größere Veranstaltungen innen sind nur noch mit maximal 100 Teilnehmern erlaubt, draußen sind 300 zulässig - auch bei Sportveranstaltungen. Bei einem mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzept kann es Ausnahmen geben. Herbst- und Weihnachtsmärkte fallen bei hohen Fallzahlen aber gänzlich aus.

Landkreise entscheiden selbst

Einschränkungen können regional auch schon dann gelten, wenn die Zahl der registrierten Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen den Wert 35 überschreitet. Betroffene Landkreise können die Regeln je nach Infektionsgeschehen verschärfen. Mit der neuen Verordnung will das Land auch die Bundeswehr stärker einbinden. Soldatinnen und Soldaten könnten den Gesundheitsämtern bei der Kontaktverfolgung helfen

