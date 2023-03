Stand: 28.03.2023 07:21 Uhr Neubrandenburg: Prozessauftakt zu versuchtem Totschlag

Vor dem Landgericht Neubrandenburg müssen sich von heute an drei Männer wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie sollen im vergangenen November zwei junge Männer in der Neubrandenburger Oststadt geschlagen und mehrfach angestochen haben - eines der Opfer musste notoperiert werden und überlebte nur knapp. Die Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft, mit einem Urteil wird Anfang Juni gerechnet.

