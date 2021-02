Stand: 28.02.2021 19:35 Uhr Neubrandenburg: Auto prallt gegen Bäume und überschlägt sich

Bei einem Unfall westlich von Neubrandenburg ist ein Auto gegen vier Bäume geprallt, hat sich anschließend überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Nach Polizeiangaben kamen die 32-jährige Fahrerin und ihr 37 Jahre alter Beifahrer verletzt in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau am Sonntagmittag zu schnell gefahren und hatte in einer Linkskurve kurz vor Woggersin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Kontrolle über den Wagen verloren. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro. | 28.02.2021 19:35