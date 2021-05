Nationale Maritime Konferenz: Branchentreff in Krisenzeiten Stand: 10.05.2021 05:30 Uhr Werftstandorte vor dem Aus, Corona-Krise in der Kreuzfahrtbranche, wachsende Konkurrenz aus Asien und drängende Klimaschutzziele – auf der Maritimen Konferenz in Rostock gibt es viele heiße Eisen.

Unter dem Motto "Wirtschaft braucht MEER" ist Rostock Austragungsort der zwölften Nationalen Maritime Konferenz, kurz NMK, – bereits zum dritten Mal nach 2001 und 2009. Der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann (CDU), hat eingeladen: Alle zwei Jahre treffen sich zur NMK Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Gewerkschaft und Wissenschaft, um über die aktuelle Situation und die Zukunft der gesamten maritimen Branche zu debattieren.

Europäische Strategie gegen chinesische Konkurrenz

Gegen die übermächtige Konkurrenz aus China sei eine europäische Schiffbaustrategie gefordert, sagte Brackmann kurz vor der Konferenz im Interview mit dem NDR. Derzeit gehen rund 95 Prozent der europäischen Aufträge unter anderem bei Containerschiffen ins Ausland, vor allem nach China. Einen Subventionswettlauf mit den Chinesen, die ihre Schiffbauindustrie stark fördern, hält der CDU-Politiker aber nicht für nicht sinnvoll. Wegen des weltweiten Einbruchs bei den Kreuzschifffahrten sei das wichtigste Standbein des deutschen Schiffbaus schwer getroffen worden. Ein Neustart sei im Gange, sagte Brackmann, aber die Reedereien müssten zunächst ihre coronabedingten Schulden abbauen, bevor auch in Deutschland wieder Schiffe bestellt werden könnten.

Maritime Konferenz fast ganz digital

Wegen der Pandemie läuft die Konferenz diesmal überwiegend virtuell ab: Im Warnemünder Cruise Center am Passagierkai ist für die beiden Konferenztage ein digitales Studio installiert. So werden Rednerinnen und Gäste aus der ganzen Republik in die Branchenforen zugeschaltet und Reden übertragen. Am Montag beispielsweise die Rede der Schirmherrin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), das Grußwort von MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) oder eine Rede des norwegischen Kronprinzen Haakon, der sich schon länger mit dem Thema emissionsfreie Schiffsantriebe beschäftigt.

NDR MV Live zur NMK-Pressekonferenz

Einige Gäste sind aber auch im Warnemünder Cruise Center vor Ort: Am Montag beispielsweise Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). In einem NDR MV Live können Sie ab 11 Uhr auf ndr.de/mv und in der kostenlosen NDR MV App die Auftakt-Pressekonferenz der Nationalen Maritimen Konferenz und anschließend eine Einschätzung durch unsere Reporter live verfolgen.

Marine, Meere, Arbeitsplätze

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Konferenz gibt es einzelne Foren: Am Montag geht es beispielsweise um maritime Sicherheit, Marine und Schlüsseltechnologien oder auch um die Offshore-Windenergie. Am Dienstag werden die Perspektiven der maritimen Wirtschaft bis zum Jahr 2030 debattiert. Ein Panel dreht sich um die deutschen Seehäfen und im Forum Meerestechnik stehen die Meere und ihre nachhaltige Nutzung im Mittelpunkt. Besonders spannend aus norddeutscher Sicht: Das Forum am Dienstag "Aufträge und Beschäftigung im Heute und für das Morgen sichern". Vor allem Mecklenburg-Vorpommern ächzt da schwer: Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde aus dem Hoffnungsträger MV-Werften ein Riese auf tönernen Füßen, der nach wie vor von Krediten der Steuerzahler abhängt.

Milliardenmarkt maritime Wirtschaft

Laut einem aktuellen Bericht der Bundesregierung sind zurzeit rund 400.000 Menschen in Deutschland direkt oder indirekt in den unterschiedlichen Bereichen der maritimen Wirtschaft beschäftigt. 40 Milliarden Euro Umsatz erwirtschafte der Sektor im Jahr. Hinter dem Schlagwort "maritime Wirtschaft" verbirgt sich alles rund um Schiffbau, Schifffahrt, Zuliefererindustrie, Häfen und Logistik, Antriebstechnik, Offshore-Windenergie, Meerestechnik, Forschung und Entwicklung und Klimaschutzthemen im maritimen Bereich.

IG Metall-Proteste im Norden

Die Gewerkschaft IG Metall hat angekündigt, zum Auftakt der Maritimen Konferenz an mehreren Standorten in Norddeutschland zu protestieren. Die Arbeitnehmervertreter warnen vor dramatischem Stellenaubbau bei den deutschen Werften und ihren Zulieferern. So seien seit Beginn der Corona-Pandemie bereits etwa 1.000 Jobs verschwunden, bei weiteren mehr als 5.000 Stellen gebe es Gespräche, weil auch die wegfallen sollen.

Landstromanlage startet offiziell

Am Montagnachmittag ist geplant, im Rahmen der Konferenz am Warnemünder Passagierkai die Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe offiziell in Betrieb zu nehmen. Das Kreuzfahrtschiff "AIDAsol" hat die Anlage vor Ort getestet, laut Rostock Port aktuell die größte Europas.Bis zu 20 Megavoltampere elektrische Energie kann sie liefern: Zwei Kreuzfahrtschiffe können an den Liegeplätzen gleichzeitig mit Strom beliefert werden und ihre Verbrennungsmotoren abstellen, die Folge – weniger Emissionen. Seit Jahren fühlen sich die Einwohner von Warnemünde durch die Abgase der Kreuzfahrtschiffe belästigt. Die Investitionskosten für die Anlage von rund 19 Millionen Euro, haben Bund und Land zu rund 90 Prozent gefördert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.05.2021 | 06:00 Uhr