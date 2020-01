Stand: 28.01.2020 13:20 Uhr - NDR 1 Radio MV

Nandus sollen in MV zur Jagd freigegeben werden

Nandus sollen in Mecklenburg-Vorpommern zur Jagd freigegeben werden. Der in Südamerika heimische Großvogel könnte nach einem Entwurf des Umweltministeriums in Schwerin ins Jagdrecht aufgenommen werden.

Ganzjährige Jagd angedacht

Dem Entwurf zufolge sollen Jungtiere in Zukunft ganzjährig gejagt werden dürfen, ausgewachsene Hennen und Hähne ab einem Alter von zwei Jahren zwischen dem 1. November und dem 31. Januar. Laut Umweltministerium werden bis zum 20. Februar verschiedene Verbände zu der geplanten Verordnung gehört - unter anderem der Jagdverband. Anschließend soll die Verordung erlassen werden.

20 Alttiere im vergangenen Jahr geschossen

Im vergangenen Jahr durften ortsansässige Landwirte erstmals 20 Alttiere mit einer Sondergenehmigung schießen. In der Folge verringerte sich die Zahl der Nandus binnen eines Jahres um 20 Prozent auf 456 Tiere.

Einzige frei lebende Nandu-Population in Europa

Die Population im Nordwesten des Landes breitet sich seit knapp 20 Jahren in der Region am Ratzeburger See aus. Sie ist die einzige wildlebende in Europa. Die Nandus stammen von einigen wenigen Tieren ab, die zwischen 1999 und 2001 aus einer Privathaltung bei Lübeck (Schleswig-Holstein) entkommen waren. Nandus haben keine natürlichen Feinde. Die Tiere fressen unter anderem Raps und richten auf Feldern erhebliche Schäden an.

Zehn Fakten über den Nandu - Der Nandu ist ein flugunfähiger Vogel und lebt ursprünglich in Südamerika.

- Nandus erreichen eine Scheitelhöhe von bis zu 1,40 Metern und werden bis zu 35 Kilo schwer

- Kurzzeitig können die Tiere bis zu 60 Stundenkilometer schnell laufen

- Die Laufvögel sind Allesfresser, bevorzugen aber Pflanzen. Insekten und kleine Wirbeltiere werden ebenfalls verspeist

- Ein Nandu frisst täglich etwa 1,5 Kilogramm pflanzliche Nahrung

- Die Geschlechtsreife erreichen die Tiere im Alter von zwei bis drei Jahren

- Um den Nachwuchs kümmern sich die männlichen Tiere. Sie brüten 35 bis 40 Tage lang die Eier mehrerer Weibchen aus

- Nandus sind tagaktiv und können sehr gut schwimmen

- In seiner Heimat ist der Nandu als "gering gefährdet" eingestuft, seine Eier und auch sein Fleisch werden gegessen

- In Deutschland ist der Vogel streng geschützt und darf nicht gejagt werden



Quelle: Landwirtschaftsministerium, Biosphärenreservat Schaalsee

