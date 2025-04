Stand: 27.04.2025 12:10 Uhr Handball Landesderby: Stralsunder HV bezwingt HC Empor Rostock

Die Handballer des Stralsunder HV haben im Landesderby in der dritten Handball-Liga einen Überraschungserfolg eingefahren. Zu Hause gewannen die Stralsunder am Sonnabend vor rund 1.200 Zuschauern gegen den HC Empor Rostock mit 30:28. Empor war eigentlich als Favorit und Aufstiegskandidat angereist. Die Rostocker wollten die Vizemeisterschaft verteidigen, aber der Tabellensiebte aus Stralsund war fast über das gesamte Spiel tonangebend und in Führung. Die Gastgeber haben in dieser Saison immer wieder schon gezeigt, dass sie sich auch gegen die "Größeren" durchsetzen können, sagt Trainer Silvio Krause. "Bei so einem Spiel musst du niemanden motivieren, sondern das Wichtige ist, dass wir einen kühlen Kopf bewahren und uns nicht anstecken lassen von irgendwelchen kleinen Nicklichkeiten, sondern wir sind unserem System treu geblieben."

