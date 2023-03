Nach tödlichem Unfall in Bad Doberan: Untergetauchter Autofahrer festgenommen Stand: 27.03.2023 14:06 Uhr Die Polizei hat einen Mann gefasst, der in Bad Doberan (Landkreis Rostock) in der Nähe der Galopprennbahn im vergangenen Jahr in eine Menschengruppe gefahren sein soll. Der Aserbaidschaner wurde bei einer Fahrzeugkontrolle in der Nähe von Stralsund festgenommen.

Der 20-Jährige soll im August 2022 nachts nach dem Ende einer sogenannten Schaumparty auf dem Gelände der Galopprennbahn mit einem Auto in die Menschengruppe gefahren sein. Fünf Personen waren dabei teils schwer verletzt worden, eine junge Mutter starb drei Wochen später im Krankenhaus.

Gesuchter tauchte unter

Die Personalien des Fahrers waren damals auch aufgenommen worden, allerdings tauchte der Verdächtige in der Zwischenzeit unter, sodass die Anklageschrift ihm nicht zugestellt werden konnte. Zudem war seine zeitlich befristete Duldung für Deutschland abgelaufen.

Am Wochenende in Stralsund von der Bundespolizei entdeckt

Wie die Bundespolizei nun mitteile, wurde der Aserbaidschaner am Sonnabend als Beifahrer in der Nähe von Stralsund festgestellt. Da er für die Behörden zuletzt nicht mehr erreichbar war, wurde Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft erhob inzwischen Anklage wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Rostock sagte. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

