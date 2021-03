Nach Lockdown: Heute erste Öffnungsschritte in MV Stand: 08.03.2021 05:07 Uhr Nach drei Monaten Lockdown greifen heute weitere Öffnungsschritte. So sind zum Beispiel Kontakte mit fünf Menschen aus zwei Haushalten möglich und auch Einzelhändler dürfen teilweise wieder öffnen.

In der Hansestadt Rostock und im Landkreis Vorpommern-Rügen darf wegen der regionalen Inzidenzwerte von stabil unter 50 der Einzelhandel wieder öffnen - mit Hygieneregeln, begrenzter Kundenzahl bezogen auf die Verkaufsfläche und möglichst auch mit Kontaktnachverfolgung. In den Regionen mit einer stabilen Inzidenz zwischen 50 und 100 Fällen ist das Einkaufen dagegen nur mit einer vorherigen Terminvereinbarung möglich. Geschäfte und Kunden müssen also vorab telefonisch oder digital einen Termin ausmachen, wann diese in das Geschäft kommen können. Mehrere Wirtschaftsvertreter hatten dieses Modell bereits als schwierig umzusetzen eingestuft. "Rechnen tut es sich nicht", sagte Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord am Sonntag.

Flickenteppich bei den Schulöffnungen

Überall dürfen Buchläden, Fahrschulen, die Außenbereiche von Zoos und körpernahe Dienstleistungen öffnen. Wenn aber wie bei der Kosmetik keine Maske getragen werden kann, dann gilt die Erlaubnis nur mit einem negativen Corona-Test zum Beispiel aus der Apotheke. Hierbei gilt eine Übergangsfrist bis zum nächsten Montag (15. März). Auch bei den Öffnungen der Schulen gleicht MV einem Flickenteppich. In den Regionen mit niedriger Inzidenz gehen jetzt wieder auch die Klassen ab Stufe 7 zur Schule, wenn zunächst auch nur im Wechselunterricht. Bei allen anderen bleibt es zunächst, wie es in den vergangenen Woche schon war.

Lockerungen könnten bei steigenden Inzidenzwerten wieder zurückgenommen werden

Hinsichtlich des Sports dürfen in Rostock und Vorpommern-Rügen maximal zehn Personen im Freien zusammen Sport treiben. Dort, wo der Inzidenzwert wenigstens unter 100 liegt, ist Individualsport zu fünft aus zwei Haushalten erlaubt. Alle Lockerungen drohen bei steigenden Infektionszahlen wieder zurückgenommen zu werden.

