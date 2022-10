Nach Cyberangriff: IHKs in MV wieder am Netz Stand: 07.10.2022 13:38 Uhr Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Mecklenburg-Vorpommern haben zwei Monate lang wegen eines Cyberangriffs nur eingeschränkt arbeiten können. Nun werden die Systeme wieder hochgefahren.

Von der IHK Neubrandenburg hieß es bereits am Donnerstag, dass man wieder komplett erreichbar sei. Bei den IHKs in Rostock und Schwerin sollen am heutigen Freitag die Systeme wieder nach und nach hochgefahren werden, hieß es auf Nachfrage des NDR in MV. Ein Hackerangriff am 3. August hatte dazu geführt, dass alle 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland sowie angeschlossene Partner sicherheitshalber vom Netz genommen wurden.

Hochprofessionelle Hacker im Verdacht

Betroffen waren 11.000 Beschäftigte. Das für die IT zuständige IHK-Institut erklärte auf Nachfrage, hinter dem Cyberangriff steckten nach den bisherigen Erkenntnissen hochprofessionelle Hacker. Die Vorgehensweise deute auf einen Angriff zum Zwecke der Spionage oder Sabotage hin.

