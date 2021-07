Montgomery: Maskenpflicht wird nicht verschwinden Stand: 11.07.2021 14:56 Uhr "Wir werden Corona nie wieder los", so der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, über ein mögliches Ende der Corona-Pandemie im NDR Nordmagazin.

Auf die Frage, ob er einen Zeitpunkt sehe, an dem Corona als ganz normale Erkrankung angesehen werden könne, sagte Montgomery, der Punkt sei erreicht, wenn 85 Prozent der Bevölkerung durch Impfung und Durchmachen der Erkrankung immunisiert seien.

Maskenpflicht wird immer wieder nötig sein

Montgomery rechne damit, dass Masken nicht mehr aus dem Alltag verschwinden werden. In bestimmten Situationen werden wir sie also immer mal wieder tragen müssen, so Montgomery. Auch Hygiene- und Abstandsregeln sowie Impfauffrischungen würden die Menschen noch lange begleiten.

Impfungen für Kinder nicht sinnvoll

Impfungen gegen das Coronavirus für Kinder unter zwölf Jahren hält er nach aktuellem Forschungsstand für nicht sinnvoll. Die Krankheitsverläufe seien bei Kindern so leicht, dass eine Impfung möglicherweise schädlicher sein könnte als ihr Nutzen.

Menschen, die bisher erst eine Impfung mit AstraZeneca bekommen haben, empfiehlt der Mediziner hingegen eine sogenannte Kreuzimpfung mit den Wirkstoffen Biontech oder Moderna. Dies erzeuge mehr Immunität als eine Doppelimpfung mit AstraZeneca.

