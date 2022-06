Ministerin hofft auf Verlängerung für kostenlose Corona-Tests Stand: 15.06.2022 13:52 Uhr Viele Patienten in den Krankenhäuser und Bewohner von Pflegeheimen fürchten, dass kostenlose Corona-Tests nur noch bis Ende Juni angeboten werden. Sie befürchten, ohne Tests seltener Besuch zu bekommen.

Die Bundesregierung wird voraussichtlich nur noch bis Ende Juni die Ausgabe von kostenlosen Corona-Tests ermöglichen. Der Pflegeschutzbund BIVA kritisiert, dass die Bundesländer offenbar keinen Plan hätten, wie es mit den sogenannten Bürgertests danach weitergehen soll. Unterdessen steige die Zahl der Corona-Neuinfektionen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spreche von einer Corona-Sommerwelle.

Ohne bundesweite Lösung müssen die Länder selbst entscheiden

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) zeigte sich allerdings zuversichtlich, dass der Bund die Corona-Testverordnung verlängert, so dass es zumindest für Bereiche kostenlose Tests gibt, für die eine Testpflicht gilt. Das hatte bereits die Ministerpräsidentenkonferenz Anfang des Monats gefordert. Da viele Test-Zentren inzwischen geschlossen sind, sollten neben den Krankenhäusern und Pflegeheimen zum Beispiel auch Apotheken kostenlose Corona-Tests anbieten. Drese hofft, dass die Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister in der kommenden Woche eine Entscheidung trifft. Falls der Bund die kostenlosen Bürgertests nicht mehr bezahlt, müsste jedes Bundesland selbst entscheiden, wie es mit dieser Art der Corona-Vorsorge umgehen will.

