Mehrere Veranstaltungen zum Tag der Erneuerbaren Energie in MV Stand: 29.04.2023 10:30 Uhr Heute ist deutschlandweit der Tag der Erneuerbaren Energie. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es dazu zahlreiche Veranstaltungen.

Zum Tag der erneuerbaren Energien gibt es in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 40 Veranstaltungen. Dabei stellen Unternehmen, Initiativen und Einrichtungen sich und ihre Anlagen, Konzepte und Projekte beispielsweise aus den Bereichen Photovoltaik, Geothermie, Wasserstoff oder Elektromobilität vor.

Einweihung mit Minister

Im Rostocker Güterverkehrszentrum wurde von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Vormittag das erste Wind-Solar-Hybridprojekt in Mecklenburg-Vorpommern eingeweiht. Dazu wurde eine bestehende Windenergieanlage um ein 750-Kilowatt-Peak-Photovoltaik-Modul erweitert. Bei vielen weiteren Veranstaltungen zum Tag der erneuerbaren Energien können sich Interessierte landesweit Projekte anschauen.

Besichtigungen in Schwerin, Torgelow und Groß Schwiesow

So stellt die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim in Ludwigslust ihre neuen Elektro-Busse vor. Besichtigt werden können auch der Windpark Groß Schwiesow, die erst gestern eröffnete Geothermie-Anlage in Schwerin-Lankow oder das Zentrum für Bio-Energie-Erzeugung in Torgelow. Im Fährhafen Sassnitz-Mukran erklärt Iberdrola Besuchern außerdem sein Ostsee-Offshore-Projekt "BaltSic Eagle".

