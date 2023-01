Mehrere Straßenbahnunfälle in Rostock Stand: 31.01.2023 16:55 Uhr In Rostock hat es mehrere Unfälle mit Straßenbahnen gegeben. Dabei ist eine Frau schwer verletzt worden.

Bei einem Straßenbahnunfall ist am Dienstagnachmittag eine Frau in Rostock schwer verletzt worden. Die 65-Jährige wollte in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt mit ihrem Fahrrad an einer Ampel die Gleise überqueren, als sie von der Bahn erfasst wurde. Die Frau wurde mit Verletzungen an Kopf und Rücken ins Krankenhaus gebracht.

Weitere Unfälle am Vormittag

Kurz zuvor gab es weitere Unfälle, an denen Straßenbahnen beteiligt waren. In Höhe der Kunsthalle war eine Straßenbahn entgleist. Vermutlich gab es technische Probleme an einer Weiche. Etwa anderthalb Stunden wurden benötigt, um die Bahn wieder ins Gleis zu heben. Ein Schaden ist hier nicht entstanden. Am Vormittag gab es zwei weitere Unfälle. In der Südstadt und in der KTV hatten Autofahrer die Bahnen beim Abbiegen übersehen. Es sind geringen Schäden entstanden. Verletzt wurde niemand.

