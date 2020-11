Mehrere Brände in Rostock - Verdächtiger festgenommen Stand: 24.11.2020 08:15 Uhr Nach mehreren Bränden in der Nacht zu Dienstag in Rostock hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Unter anderem waren zwei Autos und eine Gartenlaube ausgebrannt.

Gleich fünfmal musste die Feuerwehr in Nacht zu Dienstag in Rostock ausrücken. Ein Mann wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar.

Übergreifen auf Mehrfamilienhaus verhindert

Zunächst waren ein Müllcontainer im Stadtteil Toitenwinkel und ein Altkleidercontainer in Lütten Klein betroffen. Kurz nach 22 Uhr wurde die Feuerwehr in die östlichen Altstadt gerufen. Hier stand ein Auto in Flammen, das in einer Garage unter einem Mehrfamilienhaus geparkt war. Ein daneben stehender Wagen wurde ebenfalls beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden.

Verdächtiger war bei Löscharbeiten aufgefallen

Kurz vor Mitternacht brannte in einer Kleingartenanlage in der Südstadt ein Gartenhaus. Nur wenige hundert Meter entfernt stand kurze Zeit später erneut ein Auto in Flammen. Auch in diesem Fall besteht der Verdacht der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde ein 25-jähriger Rostocker festgenommen. Er war den Beamten bei den Löscharbeiten in der Südstadt aufgefallen.

