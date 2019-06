Stand: 17.06.2019 10:39 Uhr

Bürgermeister Madsen: Alle Rostocker überzeugen

Rostocks neuer Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will nach seiner Wahl am Sonntag alle Bürger der Hansestadt erreichen. Das sagte er NDR 1 Radio MV in einer ersten Reaktion am Wahlabend: "Jetzt ist das Entscheidende, dass man nicht nur die, die sich für mich entschieden haben, sondern alle Rostocker überzeugt, dass wir gemeinsam Rostock bewegen." Später ergänzte er in einer Mitteilung: "Ich möchte Pauschalisierungen und Schubladendenken überwinden. Nur gemeinsam werden wir Rostocks gute Entwicklung fortsetzen und die Ideen für die Zukunft der Stadt umsetzen können."

OB-Wahl in Rostock: Madsen vor Bockhahn Nordmagazin - 16.06.2019 19:30 Uhr Ein Däne wird neuer Oberbürgermeister von Rostock. Der parteilose Claus Ruhe Madsen hat sich in der Stichwahl gegen Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) durchgesetzt.







3,63 bei 27 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bockhahn verweist auf Zuspruch für seine Themen

Der in der Stichwahl unterlegene Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) betonte, er habe sich sicher ein anderes Ergebnis gewünscht, sei aber nicht unglücklich: "Bei einer deutlich niedrigeren Wahlbeteiligung habe ich deutlich mehr Stimmen erhalten als im ersten Wahlgang", so Bockhahn. Dies zeige, dass seine sozialen Themen großen Zuspruch gefunden hätten. Er werde nun weiter seine Aufgabe als Sozialsenator erfüllen.

Ministerpräsidentin Schwesig gratuliert

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gratulierte dem neuen Oberbürgermeister. Rostock sei das wirtschaftliche Zentrum des Landes. "Deshalb brauchen wir eine enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land, gerade bei größeren Projekten wie der Bundesgartenschau 2025, dem Bau des Archäologischen Landesmuseums oder dem Neubau des Volkstheaters", sagte sie.

44,1 Prozent Wahlbeteiligung

Rostock ist die erste Großstadt Deutschlands, die einen Oberbürgermeister ohne deutschen Pass hat. Der Däne Claus Ruhe Madsen hatte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 57,1 Prozent gegen Sozialsenator Steffen Bockhahn durchgesetzt. Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte keiner der neun Kandidaten eine absolute Mehrheit bekommen. In der Hansestadt waren rund 173.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, in der Stichwahl den Oberbürgermeister für die kommenden sieben Jahre zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,1 Prozent.

Interview: Claus Ruhe Madsen nach der Wahl NDR 1 Radio MV - Die Frühaufsteher - 17.06.2019 08:10 Uhr Autor/in: Marilyn Pagel Rostock hat Claus Ruhe Madsen als neuen Oberbürgermeister der Hansestadt gewählt. Was er jetzt plant, erzählt er im Telefoninterview bei den Frühaufstehern auf NDR 1 Radio MV.







2,64 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Möbelketten-Chef und IHK-Präsident

Madsen wurde von CDU und FDP unterstützt. Er stammt aus Kopenhagen und lebt seit rund 20 Jahren in Rostock. Bislang war er Chef einer Möbelkette mit rund 100 Mitarbeitern und bis vor Kurzem IHK-Präsident in Rostock. Er hatte angekündigt, die Geschäftsführung der Möbelhauskette abzugeben. Madsen tritt die Nachfolge von Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) an. Dieser führte 14 Jahre lang die Hansestadt mit rund 210.000 Einwohnern und konnte aus Altersgründen nicht wieder antreten.

Bild Name Partei Prozent*

* Die Ergebnisse wurden gerundet. Rundungsfehler können nicht ausgeschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Frühaufsteher | 17.06.2019 | 07:00 Uhr