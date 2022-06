Madsen und Backhaus einig: Keine BUGA in Rostock Stand: 10.06.2022 16:08 Uhr Die Bundesgartenschau (BUGA) 2025 in Rostock ist offenbar gescheitert. Oberbürgermeister Madsen wird der Bürgerschaft empfehlen, die BUGA nicht durchzuführen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) akzeptierte schweren Herzens die Entscheidung.

Das Aus für die BUGA 2025 in Rostock ist so gut wie sicher. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will der Bürgerschaft empfehlen, die Gartenschau nicht durchzuführen. Die Auswertung einer Risikoanalyse und eine erneute Prüfung der geplanten Projekte habe bestätigt, dass Genehmigung und Umsetzung der Vorhaben aufgrund veränderter Rahmenbedingungen durch Corona und den Krieg in der Ukraine nicht rechtzeitig realisiert werden können und mit erheblichen Kostensteigerungen verbunden wären, teilte das Schweriner Agrarministerium nach einem Gespräch zwischen Madsen mit Agraminister Till Backhaus (SPD) am Freitag mit.

Madsen: Waren nicht kritisch genug"

Madsen räumte auch ein: "Wir waren nicht kritisch genug auf diesem Weg. Wir haben Defizite in der Bewertung und in der Kommunikation der jeweiligen Sachstände nicht erkannt." Es sei nicht gelungen, die benötigten personellen Kapazitäten rechtzeitig aufzubauen. "Auch ich muss mir vorwerfen, hier zu optimistisch gewesen zu sein."

Backhaus wollte ein anderes Ergebnis

Er sei froh, dass sich der Oberbürgermeister nun klar positioniert habe, "auch wenn wir uns definitiv ein anderes Ergebnis gewünscht hätten", so Backhaus. "Wir alle hätten die Bundesgartenschau gern in Rostock gesehen – das sage ich in aller Deutlichkeit. Temporäre Großereignisse wie die BUGA können die Entwicklung einer Stadt in hohem Maße vorantreiben." Es sei bitter, dass der Plan nicht aufgegangen sei.

Land sagt Unterstützung für weitere Vorhaben zu

Das Land hatte der Stadt für die BUGA rund 60 Millionen Euro an Zuschüssen zugesagt. Die prognostizierten Kosten waren allerdings zuletzt von 140 auf 180 Millionen Euro gestiegen. Gleichwohl will das Land die Hansestadt bei mehreren Großprojekten weiterhin unterstützen. Einig sind sich demnach Stadt und Land bereits, dass der Küsten- und Hochwasserschutz im Stadthafen fester Bestandteil der umzusetzenden Projekte sein wird. Auch die Entwicklung des Stadthafens, der Bau einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Warnow, das so genannte Warnowquartier und der Stadtpark zählten zu den zu diskutierenden Projekten.

Buga-Gesellschaft will Marke schützen

Am Dienstag hatte bereits der Buga-Aufsichtsrat bekannt gegeben, dass es nicht möglich sei, das sogenannte Rostocker Oval entlang der Warnow bis 2025 für die Buga herzurichten. Der Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, Jochen Sandner, hatte sich gegen eine "Mini"-Buga ausgesprochen. Man könne "dieser Variante nicht zustimmen. Dies würde der Marke BUGA und den damit verbundenen Qualitätsansprüchen nicht gerecht werden".

