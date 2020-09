Stand: 10.09.2020 05:57 Uhr - NDR 1 Radio MV

MV würde Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria hat auch Mecklenburg-Vorpommern seine Hilfe angeboten. Tausende Geflüchtete sind nach dem Feuer am Mittwoch auf der griechischen Insel Lesbos nun obdachlos. Sollte sich Deutschland bereit erklären, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen, dann werde sich Mecklenburg-Vorpommern "selbstverständlich" daran beteiligen, sagte der Sprecher der Staatskanzlei in Schwerin, Andreas Timm, zu NDR 1 Radio MV.

Mehrere Nord-Länder wollen helfen

Die Menschen dort bräuchten jetzt schnelle Hilfe. Wie diese aussehen könnte, darüber müsse dann in den nächsten Tagen gesprochen werden, so Timm. Mehrere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg hatten bereits angekündigt, Betroffene aus dem Flüchtlingslager zu sich holen zu wollen. In mehreren Städten im Nordosten wie etwa Schwerin, Rostock, Neubrandenburg und Greifswald wurden am Mittwochabend Mahnwachen abgehalten.

Seehofer in Kontakt mit griechischer Regierung

Die Entscheidung, ob und wie viele Geflüchtete Deutschland aufnimmt, liegt beim Bund. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) steht mit der griechischen Regierung in Kontakt, um den Umfang der Unterstützung zu klären. Mecklenburg-Vorpommern hatte Ende Juli eine aus dem Irak geflüchtete Familie aufgenommen. Sie war mit etwa 100 schutzbedürftigen Menschen aus Griechenland nach Deutschland gekommen.

Lager fast vollständig abgebrannt

Bei dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch war das Migrantenlager auf der Insel Lesbos fast vollständig zerstört worden. Dort waren statt der vorgesehenen 3.000 Menschen mehr fast 13.000 untergebracht. Die Brandursache wird noch untersucht. Die griechische Nachrichtenagentur ANA meldete unter Berufung auf die Polizei, die Feuer seien absichtlich nach Protesten von einigen Bewohnern des Lagers gelegt worden. Nach Angaben der Feuerwehr gab es keine Verletzten oder Todesopfer, mehrere Menschen litten unter leichten Rauchvergiftungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.09.2020 | 06:00 Uhr