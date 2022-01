MV-Werften: Wie weiter in Rostock und Stralsund? Stand: 12.01.2022 10:04 Uhr Nach dem Insolvenz-Antrag der MV Werften läuft die Suche nach Lösungen für die Standorte Wismar, Stralsund und Rostock auf Hochtouren. Rostocks IHK Präsident Strupp kritisierte im Gespräch mit dem NDR, dass es noch keine konkreten Hilfszusagen der Landesregierung für die vielen betroffenen Zulieferbetriebe gäbe. NDR MV Live berichtet über die Suche nach Lösungen für die Standorte Rostock und Stralsund.

Am Mittwoch musste auch die Wismarer Schwester, die MV-Werften Fertigmodule, Insolvenz anmelden. Das Unternehmen hat zeitgleich mit den MV-Werften am Montag den Antrag beim Amtsgericht gestellt. Dieses prüft noch die Zulässigkeit der Insolvenzanträge. Bei dem Zulieferbetrieb werden die Kabinen für die Schiffe gebaut, 115 Beschäftigte arbeiten dort. Sie haben für die Global 1 bisher rund 2.500 Kabinen gebaut.

IHK bietet kostenlose Hilfe für Betroffene an

Strupp zufolge habe es Hilfszusagen bei der letzten großen Werftenpleite 2017 sehr schnell gegeben. Nur so konnte gesichert werden, dass es weiterhin Schiffbau-Zulieferer im Land gibt. Dieses eindeutige Signal der Landesregierung fehle ihm aktuell. Derzeit bereiten die Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammer im Land ein so gennantes Webbinar vor, bei dem alle von der MV-Werften-Insolvenz betroffenen Zulieferer mit ihren Forderungen Hilfe und Unterstützung erhalten sollen. Voraussichtlich schon am kommenden Montag.

Madsen: Fachpersonal am Standort halten

Rostocks Oberbügermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte dem NDR, er sei traurig, dass mit der Werftenpleite quasi ein Stück DNA der Hansestadt in Gefahr sei. Es sei nun an der Zeit, dass Stadt und Land das Werftgelände kaufen und dort eine Art maritimes Zukunfts-Cluster errichten, mit Schiffbau, Wasserstoff-Forschung und anderen grünen Technologien. Nur so könne das wirkliche Kapital - nämlich das Fachpersonal - am Standort gehalten werden, so Madsen.

