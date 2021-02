MV-Werften: Demos für Erhalt aller Standorte Stand: 17.02.2021 10:29 Uhr Den MV-Werften in Wismar, Rostock und Stralsund droht ein massiver Stellenabbau. Mit Demonstrationen ruft Gewerkschaft IG Metall zum Erhalt der Standorte auf.

Angesichts des angekündigten massiven Arbeitsplatzabbaus bei den MV-Werften hat die IG Metall Küste für heute zu Protesten in Rostock und Stralsund aufgerufen. Sie fordert den Erhalt aller Standorte - und sieht Chancen für die Zukunft.

Sorge um Zukunft der Standorte

Es geht um 1.200 Stellen, die auf Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund abgebaut werden sollen. Dagegen regt sich nun massiver Protest. Seit Monaten ist die Zukunft der Werftstandorte ungewiss und die Ängste der Beschäftigten wachsen. Von den derzeit rund 530 Stellen in Stralsund sollen laut IG Metall Küste 400 wegfallen. Laut Gewerkschaft gibt es Pläne, dort lediglich eine Konstruktionsabteilung mit einer Rumpfmannschaft zu behalten, sofern keine Folgeaufträge an Land gezogen werden. Auch an den Standorten Warnemünde und Wismar sollen Jobs abgebaut werden.

Gewerkschaft fordert Hilfe für Entlassene und neue Aufträge

Die IG Metall fordert, dass der Bund zügig Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereitstellt und dass die Kurzarbeiterregelung verlängert wird. Die Politik solle zudem dabei helfen, Aufträge zu generieren, und für Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verlieren, solle genügend Geld für Transfergesellschaften gegeben werden.

IG Metall will nach Pandemie mit grüner Schifffahrt durchstarten

Die Gewerkschaft verweist zudem auf künftige Marktchancen: "Wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir Brücken bauen, Zeit gewinnen", sagte Heiko Messerschmidt, Sprecher der IG Metall Küste. Die Werften und die Zulieferindustrie müssten gehalten werden, "damit wir dann wieder durchstarten können auf den Werften im Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern." Er rechne damit, dass der Kreuzfahrtmarkt wieder anziehen werde. Daneben gehe es unter anderem darum, "die grüne Schifffahrt als Chance zu nutzen", mit klimaneutralen oder klimafreundlichen Antrieben. Messerschmidt ist sich sicher: "Das ist die Zukunft des Schiffbaus" auch wegen sich verschärfender Vorgaben.

Ein Drittel der Stellen auf der Streichliste

Vergangene Woche hatte die Werftenleitung die Beschäftigten darüber informiert, dass mehr als ein Drittel der rund 3.000 Stellen auf den MV Werften mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund zur Disposition steht. Der Mutterkonzern Genting Hongkong, der die Werften 2016 übernommen hatte, war im Zuge der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.02.2021 | 12:00 Uhr