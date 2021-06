Stand: 05.06.2021 14:16 Uhr Lübz: Erster Upcycling-Preis für Mecklenburgerin

Der erste deutsche Upcycling-Kunstpreis geht an die Künstlerin Ramona Seyfarth aus Neubrandenburg. Die 41-Jährige bekam die Ehrung am Sonnabend im Zentrum für zirkuläre Kunst in Lübz (Ludwigslust-Parchim). Eine Jury wählte Seyfarths Arbeit in einer Finalrunde unter sieben Werken zum Sieger. Die Neubrandenburgerin hat Werbeprospekte aus Papier zerschreddert und daraus kunstvolle Farbteppiche installiert. Die Jury hob besonders die Qualität des Materials und flüchtige künstlerische Form hervor. | 05.06.2021 14:16