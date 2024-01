Liveticker zu Bauernprotesten in MV: Erste Autobahnauffahrten dicht Stand: 11.01.2024 05:46 Uhr Drei Tage nach den bundesweiten Protesten am Montag wollen Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Donnerstag erneut gegen den Abbau von Agrar-Subventionen demonstrieren. Geplant sind unter anderem Sternfahrten zu Logistikzentren von Lebensmittelhändlern. Auch an Autobahn-Auffahrten kann es wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Alle Entwicklungen hier im Live-Ticker bei NDR.de

Das Wichtigste in Kürze:

Sternfahrten zu Lebensmittel-Logistikzentren in Dummerstorf, Stavenhagen, Malchow, Jarmen und Valluhn geplant

Zufahrten zu mehreren Auffahrten an A11, A14, A19, A20 und A24 zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr geplant

Schüler, die es heute nicht zur Schule schaffen gelten als entschuldigt.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim fahren heute keine Schulbusse.

Blockaden früher als geplant

Die Auffahrt zur A24 Wöbbelin ist ebenfalls schon gesperrt.

Erste Autobahnauffahrten blockiert

Eine Hörerin NDR 1 Radio MV meldet, dass die Autobahnauffahrt Schwerin Ost zur A14 bereits dicht ist. Die Auffahrt und Abfahrt Ziegendorf/Parchim A24 ist auch schon gesperrt. Und: In Neustadt Glewe ist die Auf-und Abfahrt ebenfalls komplett dicht.

Nicht nur Autobahnauffahrten von den Protesten betroffen

Sternfahrten zu Lebensmittel-Logistikzentren geplant

Zu Norma in Dummerstorf, Netto in Stavenhagen, zum Edeka-Zentrallager in Malchow, dem Aldi-Logistikzentrum in Jarmen sowie dem Edeka-Logistikzentrum in Valluhn. In Dummerstorf werden 500 Traktoren erwartet. Auch in Richtung Stavenhagen werden laut Bauernverband 200 Landwirte mit ihren Fahrzeugen in kleinen Gruppen unterwegs sein. Auf den umliegenden Straßen kann es zu Verkehrsbehinderungenkommen.

Kein Nahverkehr in Ludwigslust-Parchim

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim teilte mit, heute den kompletten Linienverkehr einzustellen. Das betreffe auch die Schülerbeförderung. Zudem werde es aus Sicherheitsgründen keine Schülerbeförderung für Kinder und Jugendliche mit Handicap in Rostock geben, teilte die Stadtverwaltung mit.

Ausnahmeregelung für Schüler

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin, Simone Oldenburg (Linke), hatte schon in der vergangenen Woche angekündigt, dass Schüler, die nicht zur Schule kommen können, entschuldigt sind. Diese Regelung gelte für die gesamte Protestwoche. Schulen sichern für alle Jahrgangsstufen den Unterricht ab oder bieten für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen eine Betreuung an. Die Organisation übernehmen die Schulleitungen. Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigte entscheiden eigenverantwortlich, ob sich Kinder und Jugendliche auf den Schulweg machen. Wer wegen der Proteste und Verkehrsbehinderungen nicht am Unterricht teilnimmt oder nicht in der Schule betreut wird, gilt als entschuldigt.

Bürgertelefon eingerichtet

Ab 6.00 Uhr gibt es ein Bürgertelefon. Unter 0800/7239613 werden Fragen zum polizeilichen Einsatzgeschehen beantwortet. Weitere Informationen gibt es auch über die Plattform X (ehemals Twitter)

Mehrere Autobahnzufahrten in MV ab 6.30 Uhr dicht

Folgende Zufahrten sind betroffen

A11: Penkun

A14: Kritzow, Schwerin-Nord, Schwerin-Ost und Grabow

A24: Parchim, Neustadt-Glewe, Hagenow, Wittenburg und Gallin

A19: Rostock-Ost, Kessin, Güstrow, Linstow, Kavelstorf, Glasewitz, Malchow und Röbel

A20: Bobitz, Zurow, Rostock-West, Tribsees, Grimmen-Ost, Gützkow, Jarmen, Altentreptow, Neubrandenburg-Nord, Strasburg, Pasewalk-Nord, Friedland, Lüdersdorf, Grevesmühlen, Neukloster, Bad Doberan, Sanitz, Bad Sülze und Stralsund

Erneute Proteste von Landwirten an Lebensmitteldepots und Autobahnauffahrten in MV

Die Abfahrten und Autobahnkreuze sind nicht betroffen.

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern und die Vereinigung "Land schafft Verbindung" (LsV) haben für heute weitere Aktionen in ganz Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Die Landwirte wollen in den frühen Morgenstunden mehrere Logistikzentren von Lebensmittelhändlern ansteuern. Damit wollen sie zeigen, wie wichtig Landwirte als Zulieferer für verschiedene Produkte in Supermärkten sind. "Wir Landwirte liefern die Grundstoffe für alle Produkte in den Lebensmittelregalen der großen Supermärkte. Sterben in Folge der aktuellen Agrarpolitik die Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland, könnte das bittere Folgen haben", so Landesbauernpräsident Detlef Kurreck. Außerdem hat LsV zu Demonstrationen an diversen Autobahnauffahrten aufgerufen.

