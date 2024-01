Zum Nachlesen: Liveticker zu den Bauernprotesten am Donnerstag Stand: 11.01.2024 18:29 Uhr Drei Tage nach den bundesweiten Protesten am Montag haben Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag erneut gegen den Abbau von Agrar-Subventionen protestiert. Auch an Autobahn-Auffahrten kam es wieder zu Verkehrsbehinderungen. Alle Entwicklungen hier im Live-Ticker bei NDR.de.

Das Wichtigste in Kürze:

Aktionen an Lebensmittel-Logistikzentren in Dummerstorf, Stavenhagen, Malchow, Jarmen und Valluhn

Blockaden an mehreren Auffahrten zur A11, A14, A19, A20 und A24 beendet

Bauern blockierten mehr als mit den Behörden verabredet - Polizei prüft Verstöße gegen Versammlungsgesetz

Verstöße im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Nach Angaben des Ordungsdienstes in Ludwigslust-Parchim gab es im Landkreis zahlreiche Verstöße gegen die Versammlungsauflagen. So kam es zum Beispiel zu unangekündigten Traktor-Korsos. Die meisten wurden geduldet. Eine Blockade in Valluhn hat die Polizei aufgelöst. In Neustadt-Glewe wurde zeitweise auch die Abfahrt der A24 blockiert, obwohl die frei bleiben sollte. Auch die Anschlussstelle Wöbbelin war anders als angegeben gesperrt. Als die Polizei hier räumen wollte, behinderten Traktoren die Zubringerstrecke durch langsames Hin- und Herfahren. Auch an der Abfahrt Wittenburg gab es durch eine Blockade eines nahen Kreisels Probleme. Das Ordnungsamt des Landkreises teilte mit, man habe einiges erdulden müssen, was nicht erlaubt gewesen sei. Bei künftigen Demos sollen derartige Verstöße angezeigt werden, so der Landkreis.

Blockaden lösen sich auf, Unternehmer protestieren in Mirow

Autofahrer ignoriert bei Upahl Polizisten

Ein Autofahrer hat beim Bauernprotest bei Upahl einen Polizisten missachtet und gefährdet. Der Polizist habe vor einer Blockade der Autobahnauffahrt auf die A20 den Verkehr gelenkt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer sei direkt auf den Beamten zugefahren. Der Polizist blieb demnach unverletzt, weil er zur Seite ging. Der Fahrer sei über eine Landstraße weggefahren. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Autobahnauffahrten wieder frei, aber weiter Behinderungen

Um 15 Uhr wurden die Blockaden der Autobahnauffahrten offiziell beendet. Auf der B321 bei Bandenitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kam es nach NDR Informationen auch nach der Aufhebung zu Staus, weil die Traktoren über die Landstraße wegfuhren. Auch an anderen Autobahn-Anschlussstellen müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen, solange die Traktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeuge in Konvois die Protestorte verlassen.

Rund 40 Auffahrten an den Autobahnen 11, 14, 19, 20 und 24 waren landesweit mehr als acht Stunden blockiert.

Backhaus: Bauern bereit eigenen Beitrag zu leisten

Laut Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) sind die Bauern bereit, eigene Beiträge zu Sparmaßnahmen zu leisten und auch den Weg weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien mitzugehen. Das habe eine Gesprächsrunde mit zahlreichen Verbänden aus dem ländlichen Raum deutlich gemacht, so Backhaus am Donnerstag bei NDR Info. Nach dem Treffen hatte Backhaus einen Kompromissvorschlag im Streit um die Agrardieselsubventionen präsentiert. Demnach soll der Umstieg auf erneuerbare Energien in der Landwirtschaft mehr Zeit bekommen. Deshalb sollten die Subventionen für den Agrardiesel erst nach 2027 abgeschmolzen werden, vorher sollte es nur eine zehnprozentige Kürzung geben. Gleichzeitig forderte die Runde Anreize für die Landwirte, um auf alternative Kraftstoffe wie Biogas oder Biodiesel aus heimischen Pflanzen umzusteigen.

Schülerin neben Traktorkorso von Auto erfasst

In Ahlbeck ist es zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Schülerin gekommen. Das Mädchen habe offenbar zwischen Traktoren die Fahrbahn überquert und sei auf der Gegenfahrbahn von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag auf X, vormals Twitter, mit. Die 13-Jährige sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden.

Gefährliche Blockade an der A20 - Autofahrer müssen wenden

Eigentlich sollten an den Autobahnen landesweit nur die Auffahrten dicht sein, doch an der A20 wurde am frühen Morgen auch die Abfahrt Neubrandenburg-Nord von Traktoren versperrt. Autofahrer, die abfahren wollten, waren gezwungen zu wenden, um zur nächsten freien Anschlussstelle zu kommen. Die Polizei musste eingreifen. Erst daraufhin wurde die Ausfahrt geräumt.

Einschränkungen auf den Straßen bis in den Nachmittag

Die Menschen müssen sich im ganzen Land wohl bis in den Nachmittag hinein auf Einschränkungen auf den Straßen einstellen. Die Proteste sollen bis 15 Uhr dauern. Die Erfahrungen von Montag zeigen, dass es auch danach noch dauert, bis der Straßenverkehr wieder flüssig rollt. Auch im öffentlichen Nahverkehr kann es weiter zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Protestierende Bauern: "Es macht keinen Spaß mehr"

In Stavenhagen haben mehrere Landwirte dem NDR gesagt, warum sie erneut demonstrieren und Straßen blockieren.

Was fordern die Landwirte?

Antworten auf die wichtigsten Fragen jetzt bei NDR MV Live.

Dichter Verkehr zwischen Kessin und Rostock am Morgen

Ein Traktorenkonvoi von hunderten Fahrzeugen beteiligt sich am Bauernprotest.

Bauernprotest im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Traktoren fahren über die Peenebrücke in Wolgast und beteiligen sich an der Sternfahrt im Landkreis.

Detlef Kurreck: "Lebensmittellogistik und Landwirtschaft gehören zusammen"

Das sagte der Präsident des Landesbauernverbands beim Bauernprotest vor dem Logistikzentrum in Dummerstorf.

Kundgebung vor Logistikzentrum der Lebensmittelbranche

In Dummerstorf bei Rostock stehen laut Bauernverband etwa 700 Traktoren. Rund 1.000 Landwirte, aber auch Mitarbeiter der Landesforst und von Bauhöfen haben sich nach NDR-Informationen dort versammelt. Zu ihnen spricht Landesbauernpräsident Detlef Kurreck. Er verweist darauf, dass Landwirte die Grundstoffe für fast alle Lebensmittel produzieren würden: Für Backwaren, Fleisch- und Molkereierzeugnisse. Dennoch bestimme der Lebensmitteleinzelhandel über die Preise und die seien für Landwirte nicht kostendeckend.

Forderungen der Landwirte

NDR MV Reporter Mathias Marius Krüger berichtet von den Bauernprotesten im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Route der Sternfahrt im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die geplante Route der Sternfahrt veröffentlicht.

Aktionen vor Logistikzentren gestartet

Zur Stunde beginnen Kundgebungen vor mehreren Lebensmittel-Logistikzentren, etwa in Stavenhagen und Dummerstorf bei Rostock. Landwirte mit Traktoren, Getreidelastern und LKW haben sich dort versammelt.

Auch in Stavenhagen gibt es Proteste

Unangemeldete Blockaden: Landwirte sprechen von Verwirrung wegen veralteter Liste

Im Zusammenhang mit einigen nicht angemeldeten Blockaden sagte ein Sprecher der Vereinigung "Land schafft Verbindung", dass sich ein paar Protestierende aus Versehen am falschen Ort aufgestellt hätten. Das habe mit der kurzfristigen Änderung einiger Protestorte nach Gesprächen mit dem Innenministerium am Mittwochabend zu tun. Auf der Internetseite des Innenministeriums war noch eine Liste vom Montag veröffentlicht. Die Verirrten würden dementsprechend nun umgeleitet. Autofahrer müssen sich auf weitreichende Beeinträchtigungen einstellen. Abfahrten und Autobahnkreuze seien aber nicht betroffen.

Traktoren blockieren Autobahnzufahrten

Die Auffahrten Rostock-Ost zur A 19 Richtung Berlin und Richtung Seehafen sind dicht. Gegen die Kälte haben Teilnehmer am frühen Morgen eine Feuertonne angezündet.

Proteste beim Edeka-Logistikzentrum in Valluhn

Allerdings dürfen die Landwirte das Zentrum selbst nicht blockieren. Dies wurde ihnen untersagt. Verstöße gegen das Verbot sollen geahndet werden.

Aktuelle Eindrücke von den Protesten

Mehrere Trecker blockieren in Jarmen die Auffahrt zur A20.

Unangemeldete Blockaden - Polizei mit Demonstranten im Gespräch

Aus der Leitstelle der Polizei heißt es, es würden immer wieder vereinzelt unangemeldete Blockaden im ganzen Land geben - auch abseits der Autobahnen wie etwa im Rostocker Überseehafen. Bislang seien diese aber aufgelöst worden, wenn Polizisten vor Ort mit den Beteiligten gesprochen hatten.

Aktuelle Informationen zum Geschehen

Ein weiteres NDR MV Live zur aktuellen Lage der Bauernproteste in Mecklenburg-Vorpommern senden wir voraussichtlich gegen 8.30 Uhr.

Unangemeldete Blockaden aufgelöst

Die Auffahrten A24 Wöbbelin und A14 Jesendorf, die entgegen der Vereinbarung mit dem Innenministerium blockiert worden waren, sind wieder frei. Das melden Hörer von NDR 1 Radio MV.

Aktuelle Meldungen der Polizei auf der Internetplattform X

Blockade abgelehnt

Eine angemeldete Blockade des Edeka-Logistikzentrums in Valluhn im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde nicht genehmigt. Bislang halten sich die Landwirte an das Verbot. Sollten sich die Landwirte daran nicht halten, hat Landrat Stefan Sternberg (SPD) angekündigt, hart durchzugreifen.

Aktuelle Informationen zum Geschehen

Ein NDR MV Live zur aktuellen Lage der Bauernproteste in Mecklenburg-Vorpommern senden wir voraussichtlich gegen 7.45 Uhr.

Einige unangemeldete Proteste - Polizei prüft Verstöße gegen Versammlungsgesetz

Wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte, sind Einsatzkräfte der Polizei seit den frühen Morgenstunden verstärkt im Einsatz.

Es gebe einige unangemeldete Proteste, sodass über die vom Innenministerium genehmigte Liste hinaus Autobahnauffahrten blockiert seien. Die Polizei prüfe in diesem Zusammenhang Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Autofahrer müssen sich auf weitreichende Beeinträchtigungen einstellen. Abfahrten und Autobahnkreuze seien aber nicht betroffen, heißt es.

Erste Eindrücke von den Aktionen der Landwirte

Bauern blockieren mit ihren Traktoren die Autobahnauffahrt A20 bei Jarmen.

Kompromissvorschlag vorgelegt

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Vertreter der Bauern- und Fischereiverbände des Landes haben am Mittwochabend in Schwerin ein Kompromisspapier zur Beendigung der bundesweiten Bauernproteste vorgelegt. Sie appellierten an die Bundesregierung, die Vorschläge aufzugreifen und schleunigst mit dem Bauernverband Verhandlungen aufzunehmen. Dem Kompromissvorschlag zufolge soll die Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge erst ab 2028 statt 2025 stufenweise abgeschafft werden.

Proteste in Vorpommern und im Landkreis Rostock

In Vorpommern-Greifswald wollen die Landwirte zwischen 7 und 15 Uhr zwischen Jarmen, Greifswald, Lubmin, Wolgast und anschließend auf der Insel Usedom unterwegs sein und dann weiter nach Anklam und Klein Bünzow fahren. Zur gleichen Zeit wollen Protestteilnehmer im Landkreis Rostock zunächst von Teterow und Bützow aus nach Dummerstorf fahren und nach einer dortigen Kundgebung wieder zurückfahren.

Kein Durchkommen mehr

Traktoren blockieren eine Autobahnauffahrt zur A14 in Richtung Wismar.

Sperrung an der A19 und A20

Und auch die A19-Auffahrt Röbel und die Auffahrt zur A20 Upahl sind durch Traktoren blockiert.

Erneute Blockade

Die A20-Auffahrt Gützkow ist nach NDR Informationen jetzt auch blockiert.

Informationen zum Busverkehr in Rostock und im Landkreis Rostock

Durch die Proteste ist auch der Busverkehr in Rostock und dem Landkreis betroffen. In Rostock werden keine Kinder mit Handicap zur Schule befördert. Im Landkreis Rostock fährt die Linie 113 (Rostock - Dummerstorf - Laage) nur bis Kessin Wendeschleife und die Linie 230 (Laage - Teterow - Malchin) nur bis Laage Breesener Chausee; Dummerstorf und Kavelstorf entfallen.

Weitere Auffahrten gesperrt

Auch die Auffahrten zur A14 Schwerin-Nord und zur A24 Wittenburg sind jetzt blockiert.

Behinderungen durch Sternfahrten

Inzwischen sind Sternfahrten mit hunderten Traktoren unter anderem zu den Logistikzentren von Einzelhandelsketten in Dummerstorf, Jarmen, Valluhn, Stavenhagen und Malchow gestartet. Die sorgen auf ihren Routen etwa durch Rostock, Greifswald, Anklam, Lubmin und auf der Insel Usedom für zusätzliche Behinderungen des Verkehrs - sowohl jetzt bei der Anfahrt als auch am Nachmittag auf dem Heimweg. In Dummerstorf ist von 10 bis 12 Uhr eine zentrale Kundgebung mit Landesbauernpräsident Detlef Kurreck geplant.

Weitere Auffahrt blockiert

Die Auffahrt A24 Hagenow ist von Landwirten gesperrt.

Blockaden gehen weiter

Gesperrt sind jetzt auch die Auffahrten A20 Lüdersdorf und A19 Kritzkow. Das melden Hörer NDR 1 Radio MV. Außerdem sollen demnach auch einige Autobahnabfahrten blockiert sein.

Weitere Auffahrten kommen dazu

Die Auffahrten A14 Jesendorf, A19 Kessin, A20 Bad Doberan, A19 Güstrow/Teterow, A20 Neubrandenburg Nord sind dicht. Damit sind auch erste Auffahrten gesperrt, die eigentlich frei bleiben sollten.

Blockaden früher als geplant

Die Auffahrt zur A24 Wöbbelin ist ebenfalls schon gesperrt.

Erste Autobahnauffahrten blockiert

Eine Hörerin NDR 1 Radio MV meldet, dass die Autobahnauffahrt Schwerin Ost zur A14 bereits dicht ist. Die Auffahrt und Abfahrt Ziegendorf/Parchim A24 ist auch schon gesperrt. Und: In Neustadt Glewe ist die Auf-und Abfahrt ebenfalls komplett dicht.

Nicht nur Autobahnauffahrten von den Protesten betroffen

Zu Norma in Dummerstorf, Netto in Stavenhagen, zum Edeka-Zentrallager in Malchow, dem Aldi-Logistikzentrum in Jarmen sowie dem Edeka-Logistikzentrum in Valluhn. In Dummerstorf werden 500 Traktoren erwartet. Auch in Richtung Stavenhagen werden laut Bauernverband 200 Landwirte mit ihren Fahrzeugen in kleinen Gruppen unterwegs sein. Auf den umliegenden Straßen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Kein Nahverkehr in Ludwigslust-Parchim

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim teilte mit, heute den kompletten Linienverkehr einzustellen. Das betreffe auch die Schülerbeförderung. Zudem werde es aus Sicherheitsgründen keine Schülerbeförderung für Kinder und Jugendliche mit Handicap in Rostock geben, teilte die Stadtverwaltung mit.

Ausnahmeregelung für Schüler

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin, Simone Oldenburg (Linke), hatte schon in der vergangenen Woche angekündigt, dass Schüler, die nicht zur Schule kommen können, entschuldigt sind. Diese Regelung gelte für die gesamte Protestwoche. Schulen sichern für alle Jahrgangsstufen den Unterricht ab oder bieten für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen eine Betreuung an. Die Organisation übernehmen die Schulleitungen. Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigte entscheiden eigenverantwortlich, ob sich Kinder und Jugendliche auf den Schulweg machen. Wer wegen der Proteste und Verkehrsbehinderungen nicht am Unterricht teilnimmt oder nicht in der Schule betreut wird, gilt als entschuldigt.

Bürgertelefon eingerichtet

Ab 6.00 Uhr gibt es ein Bürgertelefon. Unter 0800/7239613 werden Fragen zum polizeilichen Einsatzgeschehen beantwortet. Weitere Informationen gibt es auch über die Plattform X (ehemals Twitter)

Mehrere Autobahnzufahrten in MV ab 6.30 Uhr dicht

Folgende Zufahrten sind betroffen

A11: Penkun

A14: Kritzow, Schwerin-Nord, Schwerin-Ost, Grabow

A24: Parchim, Neustadt-Glewe, Hagenow, Wittenburg und Gallin

A19: Rostock-Ost, Kessin, Güstrow, Linstow, Kavelstorf, Glasewitz, Malchow und Röbel

A20: Bobitz, Zurow, Rostock-West, Tribsees, Grimmen-Ost, Gützkow, Jarmen, Altentreptow, Neubrandenburg-Nord, Strasburg, Pasewalk-Nord, Friedland, Lüdersdorf, Grevesmühlen, Neukloster, Bad Doberan, Sanitz, Bad Sülze und Stralsund

Erneute Proteste von Landwirten an Lebensmitteldepots und Autobahnauffahrten in MV

Die Abfahrten und Autobahnkreuze sind nicht betroffen. Das Innenministerium hatte die Liste der betroffenen Auffahrten in der Nacht noch einmal erweitert.

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern und die Vereinigung "Land schafft Verbindung" (LsV) haben für heute weitere Aktionen in ganz Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Die Landwirte wollen in den frühen Morgenstunden mehrere Logistikzentren von Lebensmittelhändlern ansteuern. Damit wollen sie zeigen, wie wichtig Landwirte als Zulieferer für verschiedene Produkte in Supermärkten sind. "Wir Landwirte liefern die Grundstoffe für alle Produkte in den Lebensmittelregalen der großen Supermärkte. Sterben in Folge der aktuellen Agrarpolitik die Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland, könnte das bittere Folgen haben", so Landesbauernpräsident Detlef Kurreck. Außerdem hat LsV zu Demonstrationen an diversen Autobahnauffahrten aufgerufen.

