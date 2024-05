Rügen: Millionenschaden nach Brand durch Blitzeinschlag Stand: 05.05.2024 09:34 Uhr Gegen fünf Uhr heute früh soll der Blitz in das Reetdach eingeschlagen sein. 28 Menschen konnten das brennende Gebäude unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.

Schock in der Morgenstunde: Gegen fünf Uhr soll ein Blitzeinschlag das Dach eines mit Reet gedeckten Hauses in Sellin auf Rügen entzündet haben. Die Eigentümer sowie die Hotelgäste konnten das Gebäude im Ortsteil Neuensien glücklicherweise unverletzt verlassen, heißt es von der Polizei. Insgesamt 28 Personen mussten in einer Selliner Schule untergebracht werden.

Rund 170 Feuerwehrleute sind vor Ort

Zur Brandbekämpfung sind die Feuerwehren aus dem Amtsbereich Mönchgut-Granitz, aus Bergen und aus Zirkow mit rund 170 Einsatzkräften vor Ort. Zusätzlich kamen vorsorglich zwei Notärzte und drei Rettungswagen zum Einsatzort. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Millionen Euro. Weitere Informationen folgen.

