Rassistische Beleidigung: Linken-Politikerin Senli in Rostock bedroht Stand: 06.05.2024 06:35 Uhr Nachdem der SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke in Dresden beim Aufhängen von Wahlplakaten attackiert und schwer verletzt wurde, gab es am Sonnabend auch einen Vorfall in Rostock. Betroffen war die Kreisvorsitzende der Linken Nurgül Senli.

Am Sonnabend ist die Linkenpolitikerin Nurgül Senli in Rostock von drei Männern bedroht worden. Gegenüber dem NDR sagte Senli, dass sie einen der Männer angesprochen hatte, weil er sich an den Wahlplakaten der Linken zu schaffen machte. Er und zwei weitere Männer hätten daraufhin sie und ihren Partner bedroht.

Passanten mischten sich ein

Auch rassistische Beleidigungen seien gefallen. Weil Passanten sich einmischten, sei es nicht zu einem körperlichen Angriff gekommen, so die Linkenpolitikerin. Polizeibeamte konnten zwei der drei Männer stellen. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt. Etwa eine Woche zuvor hatte ein angetrunkener Mann in Rostock Lütten Klein ein SPD-Plakat zerstört. Zwei Männer, die die Plakate aufgehängt hatten, gaben an, von dem Mann mit einem Messer bedroht worden zu sein.

