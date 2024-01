Liveticker zu Bauernprotesten in MV: Autobahnauffahrten blockiert, Sternfahrten unterwegs Stand: 11.01.2024 07:21 Uhr Drei Tage nach den bundesweiten Protesten am Montag wollen Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Donnerstag erneut gegen den Abbau von Agrar-Subventionen demonstrieren. Geplant sind unter anderem Sternfahrten zu Logistikzentren von Lebensmittelhändlern. Auch an Autobahn-Auffahrten kann es wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Alle Entwicklungen hier im Live-Ticker bei NDR.de

Das Wichtigste in Kürze:

Sternfahrten zu Lebensmittel-Logistikzentren in Dummerstorf, Stavenhagen, Malchow, Jarmen und Valluhn geplant

Blockaden an mehreren Auffahrten zur A11, A14, A19, A20 und A24 zwischen 6.30 Uhr und 15 Uhr

Schüler, die es heute nicht zur Schule schaffen gelten als entschuldigt

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim fahren heute keine Schulbusse

Unangemeldete Proteste - Polizei prüft Verstöße gegen Versammlungsgesetz

Blockade abgelehnt

Eine angemeldete Blockade des Edeka-Logistikzentrums in Valluhn im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde nicht genehmigt. Bislang halten sich die Landwirte an das Verbot. Sollten sich die Landwirte daran nicht halten, hat Landrat Stefan Sternberg (SPD) angekündigt, hart durchzugreifen.

Aktuelle Informationen zum Geschehen

Ein NDR MV Live zur aktuellen Lage der Bauernproteste in Mecklenburg-Vorpommern senden wir voraussichtlich gegen 7.45 Uhr.

Einige unangemeldete Proteste - Polizei prüft Verstöße gegen Versammlungsgesetz

Wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte, sind Einsatzkräfte der Polizei seit den frühen Morgenstunden verstärkt im Einsatz.

Es gebe einige unangemeldete Proteste, sodass über die vom Innenministerium genehmigte Liste hinaus Autobahnauffahrten blockiert seien. Die Polizei prüfe in diesem Zusammenhang Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Autofahrer müssen sich auf weitreichende Beeinträchtigungen einstellen. Abfahrten und Autobahnkreuze seien aber nicht betroffen, heißt es.

Erste Eindrücke von den Aktionen der Landwirte

Bauern blockieren mit ihren Traktoren die Autobahnauffahrt A20 bei Jarmen.

Kompromissvorschlag vorgelegt

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Vertreter der Bauern- und Fischereiverbände des Landes haben am Mittwochabend in Schwerin ein Kompromisspapier zur Beendigung der bundesweiten Bauernproteste vorgelegt. Sie appellierten an die Bundesregierung, die Vorschläge aufzugreifen und schleunigst mit dem Bauernverband Verhandlungen aufzunehmen. Dem Kompromissvorschlag zufolge soll die Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge erst ab 2028 statt 2025 stufenweise abgeschafft werden.

Proteste in Vorpommern und im Landkreis Rostock

In Vorpommern-Greifswald wollen die Landwirte zwischen 7 und 15 Uhr zwischen Jarmen, Greifswald, Lubmin, Wolgast und anschließend auf der Insel Usedom unterwegs sein und dann weiter nach Anklam und Klein Bünzow fahren. Zur gleichen Zeit wollen Protestteilnehmer im Landkreis Rostock zunächst von Teterow und Bützow aus nach Dummerstorf fahren und nach einer dortigen Kundgebung wieder zurückfahren.

Kein Durchkommen mehr

Traktoren blockieren eine Autobahnauffahrt zur A14 in Richtung Wismar.

Sperrung an der A19 und A20

Und auch die A19-Auffahrt Röbel und die Auffahrt zur A20 Upahl sind durch Traktoren blockiert.

Erneute Blockade

Die A20-Auffahrt Gützkow ist nach NDR Informationen jetzt auch blockiert.

Informationen zum Busverkehr in Rostock und im Landkreis Rostock

Durch die Proteste ist auch der Busverkehr in Rostock und dem Landkreis betroffen. In Rostock werden keine Kinder mit Handicap zur Schule befördert. Im Landkreis Rostock fährt die Linie 113 (Rostock - Dummerstorf - Laage) nur bis Kessin Wendeschleife und die Linie 230 (Laage - Teterow - Malchin) nur bis Laage Breesener Chausee; Dummerstorf und Kavelstorf entfallen.

Weitere Auffahrten gesperrt

Auch die Auffahrten zur A14 Schwerin-Nord und zur A24 Wittenburg sind jetzt blockiert.

Behinderungen durch Sternfahrten

Inzwischen sind Sternfahrten mit hunderten Traktoren unter anderem zu den Logistikzentren von Einzelhandelsketten in Dummerstorf, Jarmen, Valluhn, Stavenhagen und Malchow gestartet. Die sorgen auf ihren Routen etwa durch Rostock, Greifswald, Anklam, Lubmin und auf der Insel Usedom für zusätzliche Behinderungen des Verkehrs - sowohl jetzt bei der Anfahrt als auch am Nachmittag auf dem Heimweg. In Dummerstorf ist von 10 bis 12 Uhr eine zentrale Kundgebung mit Landesbauernpräsident Detlef Kurreck geplant.

Weitere Auffahrt blockiert

Die Auffahrt A24 Hagenow ist von Landwirten gesperrt.

Blockaden gehen weiter

Gesperrt sind jetzt auch die Auffahrten A20 Lüdersdorf und A19 Kritzkow. Das melden Hörer NDR 1 Radio MV. Außerdem sollen demnach auch einige Autobahnabfahrten blockiert sein.

Weitere Auffahrten kommen dazu

Die Auffahrten A14 Jesendorf, A19 Kessin, A20 Bad Doberan, A19 Güstrow/Teterow, A20 Neubrandenburg Nord sind dicht. Damit sind auch erste Auffahrten gesperrt, die eigentlich frei bleiben sollten.

Blockaden früher als geplant

Die Auffahrt zur A24 Wöbbelin ist ebenfalls schon gesperrt.

Erste Autobahnauffahrten blockiert

Eine Hörerin NDR 1 Radio MV meldet, dass die Autobahnauffahrt Schwerin Ost zur A14 bereits dicht ist. Die Auffahrt und Abfahrt Ziegendorf/Parchim A24 ist auch schon gesperrt. Und: In Neustadt Glewe ist die Auf-und Abfahrt ebenfalls komplett dicht.

Nicht nur Autobahnauffahrten von den Protesten betroffen

Zu Norma in Dummerstorf, Netto in Stavenhagen, zum Edeka-Zentrallager in Malchow, dem Aldi-Logistikzentrum in Jarmen sowie dem Edeka-Logistikzentrum in Valluhn. In Dummerstorf werden 500 Traktoren erwartet. Auch in Richtung Stavenhagen werden laut Bauernverband 200 Landwirte mit ihren Fahrzeugen in kleinen Gruppen unterwegs sein. Auf den umliegenden Straßen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Kein Nahverkehr in Ludwigslust-Parchim

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim teilte mit, heute den kompletten Linienverkehr einzustellen. Das betreffe auch die Schülerbeförderung. Zudem werde es aus Sicherheitsgründen keine Schülerbeförderung für Kinder und Jugendliche mit Handicap in Rostock geben, teilte die Stadtverwaltung mit.

Ausnahmeregelung für Schüler

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin, Simone Oldenburg (Linke), hatte schon in der vergangenen Woche angekündigt, dass Schüler, die nicht zur Schule kommen können, entschuldigt sind. Diese Regelung gelte für die gesamte Protestwoche. Schulen sichern für alle Jahrgangsstufen den Unterricht ab oder bieten für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen eine Betreuung an. Die Organisation übernehmen die Schulleitungen. Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigte entscheiden eigenverantwortlich, ob sich Kinder und Jugendliche auf den Schulweg machen. Wer wegen der Proteste und Verkehrsbehinderungen nicht am Unterricht teilnimmt oder nicht in der Schule betreut wird, gilt als entschuldigt.

Bürgertelefon eingerichtet

Ab 6.00 Uhr gibt es ein Bürgertelefon. Unter 0800/7239613 werden Fragen zum polizeilichen Einsatzgeschehen beantwortet. Weitere Informationen gibt es auch über die Plattform X (ehemals Twitter)

Mehrere Autobahnzufahrten in MV ab 6.30 Uhr dicht

Folgende Zufahrten sind betroffen

A11: Penkun

A14: Kritzow, Schwerin-Nord, Schwerin-Ost und Grabow

A24: Parchim, Neustadt-Glewe, Hagenow, Wittenburg und Gallin

A19: Rostock-Ost, Kessin, Güstrow, Linstow, Kavelstorf, Glasewitz, Malchow und Röbel

A20: Bobitz, Zurow, Rostock-West, Tribsees, Grimmen-Ost, Gützkow, Jarmen, Altentreptow, Neubrandenburg-Nord, Strasburg, Pasewalk-Nord, Friedland, Lüdersdorf, Grevesmühlen, Neukloster, Bad Doberan, Sanitz, Bad Sülze und Stralsund

Erneute Proteste von Landwirten an Lebensmitteldepots und Autobahnauffahrten in MV

Die Abfahrten und Autobahnkreuze sind nicht betroffen. Das Innenministerium hatte die Liste der betroffenen Auffahrten in der Nacht noch einmal erweitert.

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern und die Vereinigung "Land schafft Verbindung" (LsV) haben für heute weitere Aktionen in ganz Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Die Landwirte wollen in den frühen Morgenstunden mehrere Logistikzentren von Lebensmittelhändlern ansteuern. Damit wollen sie zeigen, wie wichtig Landwirte als Zulieferer für verschiedene Produkte in Supermärkten sind. "Wir Landwirte liefern die Grundstoffe für alle Produkte in den Lebensmittelregalen der großen Supermärkte. Sterben in Folge der aktuellen Agrarpolitik die Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland, könnte das bittere Folgen haben", so Landesbauernpräsident Detlef Kurreck. Außerdem hat LsV zu Demonstrationen an diversen Autobahnauffahrten aufgerufen.

