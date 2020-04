Stand: 29.04.2020 13:17 Uhr - NDR 1 Radio MV

Leere Löschteiche: Trockenheit bringt Feuerwehren in Not

Seit Wochen hat es so gut wie nicht geregnet, der Boden ist ausgetrocknet und Pflanzen und Bäume lechzen trotz der jüngsten Niederschläge nach Wasser. Klimaexperten erwarten ein drittes Dürrejahr in Folge.

Die Freiwillige Feuerwehr und die Landwirte in Vorpommern machen sich große Sorgen, zum Beispiel in der Gemeinde Dersekow bei Greifswald: Noch vor ein paar Jahren war der Teich mit bis zu 140 Kubikmeter Wasser gefüllt. Nun fehlt das Löschwasser, sagt Wehrführer Thomas Putzar von der Freiwilligen Feuerwehr Dersekow: "Wir haben das Glück, dass wir Großschadenslagen oder große Brände in unserer Gemeinde eher weniger haben. Aber wir helfen auch Nachbargemeinden: Da gab es vor zwei Jahren den Fall, dass ein Wohnhaus und eine Garage runtergebrannt ist, weil wir nicht schnell genug handeln konnten. Wir wussten nicht, wo ist der Löschteich und auch nicht, ob da noch Wasser drin ist. Als wir ihn gefunden haben, haben wir gesehen, es ist kein Löschwasser da."

Immer weniger Wasser: Verdunstung und kein Zulauf

Dieser Zustand - ein Sinnbild für viele Teiche in Vorpommern. Viele von ihnen sind zugewachsen, verschlammt und ausgetrocknet. Die Freiwillige Feuerwehr Tribsees zwischen Rostock und Stralsund hat ähnliche Probleme. Jedes Jahr müssen sie den Teich mit Wasser aus dem nahegelegenen Fluss wieder auffüllen, erzählt Wehrführer Manuel Horn von der Freiwilligen Feuerwehr Tribsees: "Durch diese große Oberfläche ist natürlich eine Verdunstung da, jetzt haben wir ja soviel Sonne und kein Regen, hier ist kein Zulauf und dann wird der Wasserstand natürlich immer niedriger und irgendwann reicht es nicht mehr aus."

Landwirte beugen mit Wassertanks vor

Fehlendes Löschwasser ist auch ein Problem der Landwirte. Carsten Stengelmann aus Dersekow weiß, dass seine Getreidelager und Traktoren leicht in Brand geraten können. Daher hat er bereits vor zwei Jahren einen seiner Hänger zu einem Wassertankfahrzeug umgebaut. So ist immer schnell Wasser vor Ort. Insgesamt passen 24.000 Liter in den Tank. Eine gute halbe Stunde kann die Feuerwehr somit überbrücken, sagt Thomas Putzar: "Wir bringen ja Wasser mit, wir haben 3.000 Liter, aber 3.000 Liter beim Flächenbrand oder Mähdrescherbrand ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, da ist das hier natürlich mit dem Tank optimal, das ist schon eine schöne Sache, wir gehen fix ran, müssen nur einen Schlauch zwischen schalten und zack haben wir das Wasser."

Geld für Löschteiche nicht eingeplant

Dennoch ist das nicht die Lösung. Langfristig müssen die Gemeinden und das Land Mecklenburg-Vorpommern in die Sanierung der Löschteiche investieren, fordert die Freiwillige Feuerwehr. Eine Sanierung jedoch würde etwa 100.000 Euro pro Teich kosten. Geld, das viele der Gemeinden in ihren Haushalten bislang nicht eingeplant haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.04.2020 | 16:50 Uhr