Stand: 17.10.2019 11:35 Uhr

Landwirte demonstrieren gegen Bundes-Agrarpaket

Vor dem Schweriner Schloss haben am Donnerstagvormittag nach Polizeiangaben etwa 250 Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern gegen das Agrarpaket der Bundesregierung demonstriert. Mit Transparenten und Plakaten kritisierten sie das Anfang September vorgelegte Reformpapier.

Landwirte: Reformapapier praxisfern und voll von Verboten

Das Agrarpaket sieht unter anderem Einschränkungen für den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat, ein freiwilliges Tierschutzlabel und ein Insektenschutzprogramm vor. Die Bauern werfen der Bundesregierung vor, dass der Gesetzentwurf praxisfern sei und aus Verboten bestehe. Außerdem zeige er keinerlei Alternativen auf, heißt es. Darüber hinaus seien die Landwirte selbst in die Überlegungen nicht einbezogen worden, kritisiert der Bauernverband. Falls die vorgelegten Maßnahmen so beschlossen werden, müssten viele Betriebe schließen, so Bauernpräsident Detlef Kurreck.

Backhaus: Landwirte bräuchten Anreize

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) zeigte Verständnis für die Verärgerung und Verunsicherung der Landwirte. Er sprach sich für Nachbesserungen beim Agrarpaket des Bundes aus, beispielsweise beim geplanten generellen Verbot von Glyphosat. Landwirte bräuchten Anreize, um mit alternativen Methoden den Acker zu bewirtschaften. Dafür habe das Agrarpaket kein Geld vorgesehen. Backhaus will sich diesbezüglich im Bundesrat für eine stärkere finanzielle Unterstützung der Landwirte einsetzen.

