Stand: 15.08.2019 18:30 Uhr

Hesse ist neue Chefin der "WIR"-Initiative von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) steht an der Spitze der Demokratie-Initiative "WIR. Erfolg braucht Vielfalt". Eine Mitgliederversammlung hat die 44-Jährige im Schweriner Schloss zur neuen Vorsitzenden gewählt. Über die Wahl am Mittwoch hat der Verein am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite informiert.

Verein steht für offenes und tolerantes MV

Hesse tritt in dem Ehrenamt die Nachfolge der im April verstorbenen Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider an, sie stand seit Gründung im Jahr 2008 an der Spitze der Initiative. Der Verein wirbt nach eigenen Angaben für ein offenes und tolerantes Mecklenburg-Vorpommern - er unterstützt im gesamten Land Projekte, die unter anderem in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Bekannt ist die sogenannte Demokratie-Aktie, die Spender für ihre finanzielle Hilfe bekommen.

Hesse besucht Rettungskräfte auf Usedom

Hesse sagte, sie freue sich sehr auf die Zusammenarbeit für ein demokratisches, weltoffenes und freiheitliches Mecklenburg-Vorpommern, ihr Stellvertreter ist der ehemalige Landespastor und Diakonie-Chef Martin Scriba. Die Landtagspräsidentin hatte sich zu Wochenbeginn aus der parlamentarischen Sommerpause zurückgemeldet, mit einem Termin auf Usedom. Gemeinsam mit Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) besuchte sie Rettungskräfte am Ostseestrand und sprach mit der parteilosen Heringsdorfer Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken.

Hesse will Politik den Menschen wieder näher bringen

Am Dienstag beklagte Hesse in einem Interview mit der Schweriner Volkszeitung, dass sich "die Politik" von den Bürgern entfernt habe. Viele hätten nicht mehr das Gefühl, dass die Parteien auf das hören würden, was sie bewege. Sie wolle stärker auf die Menschen zugehen. Ähnlich hatte sie sich bereits in ihrer Antrittsrede nach ihrer Wahl Ende Mai geäußert.

