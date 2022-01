Landtag: Anträge zu Corona-Demos und zur Aussetzung der Schul-Präsenzpflicht Stand: 27.01.2022 06:18 Uhr Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen beschäftigen erneut den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. In einer aktuellen Stunde auf Antrag der SPD-Fraktion wollen sich die Abgeordneten mit den Protesten auseinandersetzen.

Friedlicher Protest sei immer legitim, Angriffe auf Polizei, Demokratie und Rechtsstaat seien es nicht, heißt es im Titel des Antrags der größten Landtagsfraktion. In Rostock war es zuletzt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Sechs Polizisten wurden am Montag verletzt. Die Behörden ermitteln gegen gewaltbereite Männer aus der Fußballszene und andere Verdächtige.

Um die Corona-Lage an den Schulen geht es außerdem in einem Antrag der Grünen. Sie fordern, wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Virusvariante die Präsenzpflicht auszusetzen: Eltern sollten dann selbst entscheiden können, ob ihr Kind zum Unterricht in die Schule geht oder zu Hause lernt.

CDU stellt Antrag zum "MV-Schutzfonds"

Außerdem berät der Landtag auf Antrag der CDU über das Sondervermögen des Landes zur Bekämpfung der Corona-Krise, den sogenannten "MV-Schutzfonds". Hintergrund ist ein Urteil aus Hessen: Dort hatte der zuständige Staatsgerichtshof bereits im vergangenen Oktober entschieden, dass das milliardenschwere Corona-Sondervermögen verfassungswidrig ist.

